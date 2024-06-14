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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 481 из 481«1...479480481
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38766
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 00:22
#7201
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О как четко, весь город без холодной воды сидит
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23442
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 00:24
#7202
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Цитата:
111:
О как четко, весь город без холодной воды сидит

Обычно только ты с баклажками бегаешь, сегодня все. Какое единение :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38766
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 00:40
#7203
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Цитата:
maxsaf:
Обычно только ты с баклажками

Да, набираем
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38766
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 01:04
#7204
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Вот не пойму, по всему городу воды нет, в соседнем в подвале нет, платная во дворе позаканчивалась, а вот у нас в доме с подвала хотя и не чистая , но идет.
Попозжа сходу проверю краник

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38766
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 01:34
#7205
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Ну вот, набрал последние литра три, чуда не бывает, но оно эти два часа было, успели набрать воды для туалета и мойки

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38766
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 05:25
#7206
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Теперь я понимаю русских.
И немцев.
Как нападать на другие страны в 5 утра, когда все еще спят, а кто не спит, ложится только.
Это же сколько много народу можно замочить в их строительных коробках, которое им обернется коробками смерти?
Да уж, это полнейший пипец..

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16037
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 10:07
#7207
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Цитата:
111:
Теперь я понимаю русских. И немцев. Как нападать на другие страны в 5 утра, когда все еще спят,

нападение в 4 утра в примере немцев 22 июня обсуловлено тем что они напали в период летнего равноденствия
чтобы за первые сутки при солнечном свете пройти больше
зачем русские напали 24 февраля в 4 утра мне не оч понятно
говоррят рсчет был на то чтобы закончить войну к 9 мая мол смотрите как мы их как диды
но уже в марте украинская земля раскисла, техника встала
апрель вообще ужас чернозем технику блокировал и пехота еле шла
генштаб рф идиоты раз не учли эти условия
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14886
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 10:19
#7208
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Цитата:
abaika95:
генштаб рф идиоты раз не учли эти условия

Ген штаб и не планировал крупномасштабную войну. Расчёт был пугнуть наркомана. Он и испугался только не Путина а Байдена. Запад приказал умерать всем.
Если б щас просроченный открыл границу, то через 15 минут в Украине не останется не одного солдата
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23442
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 10:49
#7209
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Цитата:
111:
Да уж, это полнейший пипец..

Чё, воду так и не дали? 8-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5564
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 11:03
#7210
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Всем мира, добра, удачного дня и хорошего настроения!

Цитата:
111:
Что то тупые америкосы с санкциями намутили, и теперь страдают россияне...


Проклятые для отдельных грамотеев американцы запустили процесс дедолларизации.

Рублю кирдык будет или как Рудненский нострадамус Сайлау говорил доллару конец будет, будем наблюдать 😂😂😂.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4966
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 15:58
#7211
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Цитата:
Vit:
Ген штаб и не планировал крупномасштабную войну. Расчёт был пугнуть наркомана. Он и испугался только не Путина а Байдена. Запад приказал умерать всем. Если б щас просроченный открыл границу, то через 15 минут в Украине не останется не одного солдата

Виталий, закон в Украине о продлении полномочий президента был принят в 2015 году, не надо повторять роспропагандистов, у меня,не раз говорил, есть в Украине друзья ,они воюют за мою Родину и они не приходили на чужую землю с оружием, как то так
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4966
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 16:00
#7212
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Напомню Зеленский стал президентом Украины в 2019 году
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4966
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 16:05
#7213
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Вообще не понимаю, зачем идти в другую страну, чтобы убивать? Что своей земли не хватает? Напомню РФ самая большая страна по территории
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38766
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.06.24 - 16:39
#7214
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О, Путин на коленях пришел к Зеленскому просить мира.
А как же денацификация и все остальное?
Просто за земли положил сотни тысяч русских пацанов, чтоб сейчас договариваться с нацистами?
То есть Все пришло по плану?
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