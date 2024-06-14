Теперь я понимаю русских. И немцев. Как нападать на другие страны в 5 утра, когда все еще спят, а кто не спит, ложится только. Это же сколько много народу можно замочить в их строительных коробках, которое им обернется коробками смерти? Да уж, это полнейший пипец..
111: Теперь я понимаю русских. И немцев. Как нападать на другие страны в 5 утра, когда все еще спят,
нападение в 4 утра в примере немцев 22 июня обсуловлено тем что они напали в период летнего равноденствия чтобы за первые сутки при солнечном свете пройти больше зачем русские напали 24 февраля в 4 утра мне не оч понятно говоррят рсчет был на то чтобы закончить войну к 9 мая мол смотрите как мы их как диды но уже в марте украинская земля раскисла, техника встала апрель вообще ужас чернозем технику блокировал и пехота еле шла генштаб рф идиоты раз не учли эти условия
abaika95: генштаб рф идиоты раз не учли эти условия
Ген штаб и не планировал крупномасштабную войну. Расчёт был пугнуть наркомана. Он и испугался только не Путина а Байдена. Запад приказал умерать всем. Если б щас просроченный открыл границу, то через 15 минут в Украине не останется не одного солдата
Vit: Ген штаб и не планировал крупномасштабную войну. Расчёт был пугнуть наркомана. Он и испугался только не Путина а Байдена. Запад приказал умерать всем. Если б щас просроченный открыл границу, то через 15 минут в Украине не останется не одного солдата
Виталий, закон в Украине о продлении полномочий президента был принят в 2015 году, не надо повторять роспропагандистов, у меня,не раз говорил, есть в Украине друзья ,они воюют за мою Родину и они не приходили на чужую землю с оружием, как то так
О, Путин на коленях пришел к Зеленскому просить мира. А как же денацификация и все остальное? Просто за земли положил сотни тысяч русских пацанов, чтоб сейчас договариваться с нацистами? То есть Все пришло по плану?
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