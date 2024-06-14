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≡ Временный запрет на вывоз сахара ввели в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49390
Временный запрет на вывоз сахара ввели в Казахстане
Отправлено: 14.06.24 - 16:36
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Приказ вступил в силу 14 июня и продлится до 31 августа 2024 года. Вывозить сахар из страны нельзя в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза. Приказ подписал министра сельского хозяйства РК.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14886
Временный запрет на вывоз сахара ввели в Казахстане
Отправлено: 14.06.24 - 16:36
#1
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Кипиш не спроста) Походу намечается дефицит

[Исправлено: Vit, 14.06.2024 - 16:41]
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