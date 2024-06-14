Отправлено: - 10:07

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Теперь я понимаю русских. И немцев. Как нападать на другие страны в 5 утра, когда все еще спят,

Цитата:нападение в 4 утра в примере немцев 22 июня обсуловлено тем что они напали в период летнего равноденствиячтобы за первые сутки при солнечном свете пройти большезачем русские напали 24 февраля в 4 утра мне не оч понятноговоррят рсчет был на то чтобы закончить войну к 9 мая мол смотрите как мы их как дидыно уже в марте украинская земля раскисла, техника всталаапрель вообще ужас чернозем технику блокировал и пехота еле шлагенштаб рф идиоты раз не учли эти условия