Re: Годунова прокомментировала заявление Смаилова о КТЖ

Отправлено: - 10:59

"В коммунальной сфере мы переходим к инвестиционному тарифу, который позволит не только покрывать затраты, но и осуществлять капитальные вложения в модернизацию сетей и обновление оборудования", - напомнила Годунова



Где-то про это мы уже слышали не раз. Последние лет 30 наверное. А потом бац и котельная хрясь и весь город замерз. А у нас во дворе (рудненском) целая улица змерзла. Сам приезжал решать проблему.

Мне одному интересно, куда девались наши денежки? Кто на мои денежки построил себе не один домик, и не только в нашей стране, детишек пристроил не в нашей стране, лодочку небольшую прикупил - кататься по импортным озерам, машинки всякие импортные...