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≡ Годунова прокомментировала заявление Смаилова о КТЖ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49390
Годунова прокомментировала заявление Смаилова о КТЖ
Отправлено: 13.06.24 - 10:59
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Бывшая глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова прокомментировала слова нового руководителя ведомства Алихана Смаилова о возможном дефолте национальной компании "Қазақстан темір жолы".
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
700
Re: Годунова прокомментировала заявление Смаилова о КТЖ
Отправлено: 13.06.24 - 10:59
#1
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"В коммунальной сфере мы переходим к инвестиционному тарифу, который позволит не только покрывать затраты, но и осуществлять капитальные вложения в модернизацию сетей и обновление оборудования", - напомнила Годунова

Где-то про это мы уже слышали не раз. Последние лет 30 наверное. А потом бац и котельная хрясь и весь город замерз. А у нас во дворе (рудненском) целая улица змерзла. Сам приезжал решать проблему.
Мне одному интересно, куда девались наши денежки? Кто на мои денежки построил себе не один домик, и не только в нашей стране, детишек пристроил не в нашей стране, лодочку небольшую прикупил - кататься по импортным озерам, машинки всякие импортные...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14886
Re: Годунова прокомментировала заявление Смаилова о КТЖ
Отправлено: 13.06.24 - 14:14
#2
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Абайка где ваши патриотичные коменты? Почему в воюющей санкционой России новые вагоны, новые электрички в метро. А у нас в процветающей стране у КТЖ дефолт. А?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4966
Re: Годунова прокомментировала заявление Смаилова о КТЖ
Отправлено: 14.06.24 - 15:27
#3
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Vit:
. А у нас в процветающей стране у КТЖ дефолт. А?[/qu
Потому что у руля КТЖ был самый эффективный менеджер нашей страны
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
700
Re: Годунова прокомментировала заявление Смаилова о КТЖ
Отправлено: 14.06.24 - 15:47
#4
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Цитата:
Vit:
в воюющей санкционой России новые вагоны,


А у нас зато будут швейцарские вагоны за лярд триста тенге. Заживём, путешествовать по стране будем с комфортом. Правда полочки узковаты (не для упитанных), зато обивка дорогая и выглядит бохато (на фото). Этож совсем другой уровень. Правда интересно, как мы "отбивать" будем 730 лярдов тенге, когда КТЖ банкрот...естудей
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