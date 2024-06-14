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Создал ОПГ - Назначена дата главного судебного разбирательства по делу о хищении более 3 млрд тенге субсидий в Костанае
Создал ОПГ - Назначена дата главного судебного разбирательства по делу о хищении более 3 млрд тенге субсидий в Костанае
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