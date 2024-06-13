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Реальные сроки за взятку в 350 000 тенге - Приговор по делу ТОО "Олжа-Агро" и "Продкорпорации" вынесли в суде Костаная
Реальные сроки за взятку в 350 000 тенге - Приговор по делу ТОО "Олжа-Агро" и "Продкорпорации" вынесли в суде Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49387
Реальные сроки за взятку в 350 000 тенге - Приговор по делу ТОО "Олжа-Агро" и "Продкорпорации" вынесли в суде Костаная
Отправлено: 13.06.24 - 20:33
Подсудимым надели наручники в зале суда. Они выслушали приговор спокойно. Некоторые их родственники плакали. При разъяснении приговора судья пояснил, почему не назначил осужденным штраф, хотя при небольших суммах взятки обычно так и делают.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38765
Re: Реальные сроки за взятку в 350 000 тенге - Приговор по делу...
Отправлено: 13.06.24 - 20:33
Не понял.
Один дал взятку, другой взял.
Потом что?
Заявили друг на друга и вместе теперь сядут на зону?
Это же надо такими лохами быть..
Один дал взятку, другой взял.
Потом что?
Заявили друг на друга и вместе теперь сядут на зону?
Это же надо такими лохами быть..
Реальные сроки за взятку в 350 000 тенге - Приговор по делу ТОО "Олжа-Агро" и "Продкорпорации" вынесли в суде Костаная
Отправлено: 13.06.24 - 23:26
---- Думаю , кому интересно , посмотрит .
[Исправлено: Гога, 13.06.2024 - 21:31]
[Исправлено: Гога, 14.06.2024 - 09:50]
Реальные сроки за взятку в 350 000 тенге - Приговор по делу ТОО "Олжа-Агро" и "Продкорпорации" вынесли в суде Костаная
Отправлено: 13.06.24 - 23:36
За 400-500 баксов на ремонт машины - 3 одному и более 3-ёх лет другому! Карл!!! Взятка не доказана. Свидетели подтвердили - кредит!
Да и сумма то детская. Даздравствует самый гуманный суд в мире!!! Ура!!!
Как я рад, что свою машину на личные и не в Казахстане ремонтирую.
[Исправлено: Эл-починно, 14.06.2024 - 00:38]
Да и сумма то детская. Даздравствует самый гуманный суд в мире!!! Ура!!!
Как я рад, что свою машину на личные и не в Казахстане ремонтирую.
[Исправлено: Эл-починно, 14.06.2024 - 00:38]
Re: Реальные сроки за взятку в 350 000 тенге - Приговор по делу...
Отправлено: 13.06.24 - 23:48
//Турежанов обязан вернуть сумму взятки в размере 350 000 тенге в доход бюджета.//
А с чего это в бюджет? И вопрос в чей?
А с чего это в бюджет? И вопрос в чей?
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 698
Re: Реальные сроки за взятку в 350 000 тенге - Приговор по делу...
Отправлено: 13.06.24 - 23:57
За развод с семенами получили срок + взятка... Но всё равно жестковато, видать личный неприязнь был...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4959
Re: Реальные сроки за взятку в 350 000 тенге - Приговор по делу...
Отправлено: 14.06.24 - 05:47
Бред
Re: Реальные сроки за взятку в 350 000 тенге - Приговор по делу...
Отправлено: 14.06.24 - 06:41
Это же бывшая Иволга - холдинга. Вот такие пришли новые эффективные менеджеры? М-да. Разорвут на куски скоро некогда крупнейший агрохолдинг.
Re: Реальные сроки за взятку в 350 000 тенге - Приговор по делу...
Отправлено: 14.06.24 - 06:48
Когда ты крупнейший аграрий не только области, но и страны. Тебя знают на уровне президента. О какой взятки на получения льготный семян мелкому госслужащему может идти речь. Да любая офисная мелкая мошка побоится пугать или не дать льготные семена. И 350 000 это не те деньги для таких гигантов.
Согласен с Сабой. Это какой то бред.
Согласен с Сабой. Это какой то бред.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4959
Re: Реальные сроки за взятку в 350 000 тенге - Приговор по делу...
Отправлено: 14.06.24 - 09:08
Цитата:
Взятка должна оставить должное удовлетворение, сумма в Размере такой хорошим размером за отсидку в тюрьме
Vit:
Это какой то бред
Это какой то бред
Взятка должна оставить должное удовлетворение, сумма в Размере такой хорошим размером за отсидку в тюрьме
Реальные сроки за взятку в 350 000 тенге - Приговор по делу ТОО "Олжа-Агро" и "Продкорпорации" вынесли в суде Костаная
Отправлено: 14.06.24 - 11:55
13 июня 2024, 06:50 Общество . Следователей СК будут судить за рекордную взятку. Сколько взяли?В суд поступило дело следователей СК РФ о рекордных взятках в 7,3 млрд рублей .Дело двух следователей СК, обвиняемых в получении рекордной взятки более чем в 2,7 тыс. биткоинов (7,3 млрд руб.), поступило в Балашихинский городской суд Московской области. 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев вместе с сообщницей вымогал деньги и криптовалюту у хакеров из группировки Infraud Organization.
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