Re: Реальные сроки за взятку в 350 000 тенге - Приговор по делу...

Отправлено: - 06:48

Когда ты крупнейший аграрий не только области, но и страны. Тебя знают на уровне президента. О какой взятки на получения льготный семян мелкому госслужащему может идти речь. Да любая офисная мелкая мошка побоится пугать или не дать льготные семена. И 350 000 это не те деньги для таких гигантов.

Согласен с Сабой. Это какой то бред.