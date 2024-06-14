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≡ Новые условия для рассмотрения петиций могут ввести в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49387
Новые условия для рассмотрения петиций могут ввести в Казахстане
Отправлено: 14.06.24 - 10:01
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Минимальный порог для рассмотрения петиций казахстанцев могут увеличить. Об этом сообщила министр культуры и информации Аида Балаева. В обществе уже поднимают вопрос об увеличении порога, который сегодня составляет 50 тысяч подписей.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16036
Re: Новые условия для рассмотрения петиций могут ввести в...
Отправлено: 14.06.24 - 10:01
#1
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ну это уже смешно))
балаева по глупости своей ожидала что народные петиции во первых не будут набирать 50 тыс голосов
а во вторых только ее нужные петиции будут пробивать этот порог
а тут бац все 4 петиции и против чиновников)))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14885
Re: Новые условия для рассмотрения петиций могут ввести в...
Отправлено: 14.06.24 - 10:15
#2
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Цитата:
в обществе уже поднимают вопрос об увеличении порога для рассмотрения петиций, который сегодня составляет 50 тысяч подписей.

Цирк :lol:
Короче хотят задушить все будущие петиции. Сделать мин порог в 5 000 000 подписей))
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
805
Re: Новые условия для рассмотрения петиций могут ввести в...
Отправлено: 14.06.24 - 11:28
#3
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У Аиды жим-жим?
Или просто, чтобы меньше петиций до рассмотрения доходило, чтобы не отвлекаться на мелочи?)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6928
Re: Новые условия для рассмотрения петиций могут ввести в...
Отправлено: 14.06.24 - 12:48
#4
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Кручу верчу,обмануть хочу
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1414
Re: Новые условия для рассмотрения петиций могут ввести в...
Отправлено: 14.06.24 - 13:29
#5
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Цитата:
vofkakst:
не отвлекаться на мелочи

Для людей это не мелочи.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1414
Новые условия для рассмотрения петиций могут ввести в Казахстане
Отправлено: 14.06.24 - 13:34
#6
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Смешная у нас министерка...
"...нужно увеличивать порог голосов и количество государственных органов, которые рассматривают петиции..."
Забюрократизировать процесс по максимуму - её цель.
А вот по сути решать поднятые народом проблемы - оно ей не надо.
...
И "...стороны, которые не согласны друг с другом..." при этом никуда не денутся.
Всегда были, есть и будут те, кто "за" и те, кто "против".

[Исправлено: Skeptic, 14.06.2024 - 14:34]
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