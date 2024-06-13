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≡ "80% было в траншеях" - Как пережили зиму деревья, поврежденные в прошлом году в Центральном сквере Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49386
"80% было в траншеях" - Как пережили зиму деревья, поврежденные в прошлом году в Центральном сквере Костаная
Отправлено: 13.06.24 - 17:00
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Комиссия посмотрела на состояние деревьев в парке и сразу после этого в акимате обсудила вместе с главой города, как будет проходить освещение сквера. Планируется, что в этом году оно будет сделано на 100%.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
804
Re: "80% было в траншеях" - Как пережили зиму деревья,...
Отправлено: 13.06.24 - 17:00
#1
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Давать интервью, не вынимая затычки из ушей - этикет 21 века....
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1842
Re: "80% было в траншеях" - Как пережили зиму деревья,...
Отправлено: 13.06.24 - 19:29
#2
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Цитата:
vofkakst:
Давать интервью, не вынимая затычки из ушей - этикет 21 века....

Присмотрись! На дворе 22 век, это усилитель звука!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3214
Re: "80% было в траншеях" - Как пережили зиму деревья,...
Отправлено: 13.06.24 - 23:16
#3
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:lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3214
Re: "80% было в траншеях" - Как пережили зиму деревья,...
Отправлено: 13.06.24 - 23:18
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
это усилитель звука!

Это наушники! Для плохо слышащих - слуховые аппараты предусмотрены, их порой практически не видно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23441
Re: "80% было в траншеях" - Как пережили зиму деревья,...
Отправлено: 13.06.24 - 23:44
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Присмотрись! На дворе 22 век, это усилитель звука!

Цитата:
vofkakst:
Давать интервью, не вынимая затычки из ушей - этикет 21 века....

Это показатель достатка, как серьги золотые, только круче ;-) :lol:
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
698
Re: "80% было в траншеях" - Как пережили зиму деревья,...
Отправлено: 14.06.24 - 00:10
#6
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"...Госзакупку на прокладку электрокабелей для освещения выиграло актюбинское ТОО «Актинвест-Холдинг», работы производил местный субподрядчик. Но, как выяснилось, без согласования с отделом ЖКХ...."

Вот опять. Не местные выигрывают, а работают местные, нанятые не местными. Почему местные не могут выиграть?
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