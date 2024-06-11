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На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49386
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 11.06.24 - 13:49
Радикально настроенного мужчину задержали полицейские в областном центре. За пропаганду терроризма с использованием СМИ ему грозит до 12 лет лишения свободы, а за разжигание религиозной розни до 7 лет лишения свободы.
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Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 13.06.24 - 10:44
Цитата:
110
abaika95:
Можно только у меня номера нет)
Можно только у меня номера нет)
110
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 13.06.24 - 10:50
Цитата:
У некоторых правоверных также. Засматриваются и флиртуют с чужими бабами, при наличии жены дома. Также бухают водку и могут салом закусить... А потом помолятся и какбэ, он снова правильный...
abaika95:
Ты либо крестик сними либо трусы одень
Ты либо крестик сними либо трусы одень
У некоторых правоверных также. Засматриваются и флиртуют с чужими бабами, при наличии жены дома. Также бухают водку и могут салом закусить... А потом помолятся и какбэ, он снова правильный...
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 13.06.24 - 10:51
Цитата:
На работе не выдали, забыли что-ли?
abaika95:
Можно только у меня номера нет)
Можно только у меня номера нет)
На работе не выдали, забыли что-ли?
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 13.06.24 - 10:52
Цитата:
И начинают ислам в инсте восхвалять, как наш салоежкин
mks2703:
Также бухают водку и могут салом закусить... А потом помолятся и
Также бухают водку и могут салом закусить... А потом помолятся и
И начинают ислам в инсте восхвалять, как наш салоежкин
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4956
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 13.06.24 - 12:20
Цитата:
Завидуете?
maxsaf:
салоежкин
салоежкин
Завидуете?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 625
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 13.06.24 - 12:23
Ага! Были у меня такие соседи по общежитию в институте. Днем типа оразу держали и даже плевались что тот верблюд. Ночью за салом приходили, закусить водку нечем. При том что сало еще и подпортилось пока в поезде ехало. Я его и сам не жрал, все выкинуть ленился. Схватили, еще и спасибо сказали. Съели, нет, не знаю.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14881
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 13.06.24 - 14:31
По дЦитата:
Карачун:Ночью можно и левой рукой. Не кто на небесах не увидит. Поэтому братья кушайте сало смело
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38763
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 13.06.24 - 16:12
Цитата:
Все мы люди, моя жена крещеная христианка ест конину, а вот свинину не любит.
mks2703:
некоторых правоверных также. Засматриваются и флиртуют с чужими бабами, при наличии жены дома. Также бухают водку и могут салом закусить...
некоторых правоверных также. Засматриваются и флиртуют с чужими бабами, при наличии жены дома. Также бухают водку и могут салом закусить...
Все мы люди, моя жена крещеная христианка ест конину, а вот свинину не любит.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38763
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 13.06.24 - 16:15
Цитата:
Ты на свой 18й посмотри, на что я и ответил в 32м
mks2703:
№32 на этой ветке.
№32 на этой ветке.
Ты на свой 18й посмотри, на что я и ответил в 32м
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 14.06.24 - 00:02
Жительница Шымкента опубликовала в социальной сети обращение к «Дильмурату ахе» и всем женщинам, которые заблудились в жизни, слушая его проповеди, сообщает Azattyq Rýhy.
«Я не могу назвать свое имя в целях безопасности себя и своих детей. Я – жительница Шымкента. Я начала читать намаз и вышла замуж за человека из деструктивного течения, слушая по его советам (Дильмурата аху – AR). Я вышла замуж за человека из деструктивного течения, который называл себя вашим учеником. Вскоре он, считая другого салафа своим братом, подарил меня ему как вещь. Потом как предмет этот второй подарил меня третьему, третий – четвертому и так далее. И от каждого замужества я рожала детей», – сказала она.
Вот такие "правильные" ребята...
«Я не могу назвать свое имя в целях безопасности себя и своих детей. Я – жительница Шымкента. Я начала читать намаз и вышла замуж за человека из деструктивного течения, слушая по его советам (Дильмурата аху – AR). Я вышла замуж за человека из деструктивного течения, который называл себя вашим учеником. Вскоре он, считая другого салафа своим братом, подарил меня ему как вещь. Потом как предмет этот второй подарил меня третьему, третий – четвертому и так далее. И от каждого замужества я рожала детей», – сказала она.
Вот такие "правильные" ребята...
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 14.06.24 - 00:05
продолжение
«Вы говорите нам, чтобы мы не слушайте имамов. Вы говорите, что имамы заблудшие. Так вот, это не они, а вы заблудшие. Это вы бежите за границу, это вы сеяте хаос в стране, это вы сворачиваете казахских девушек и женщин с правильного пути, используете их как тряпки и потом выбрасываете. Я обращаюсь к девушкам: не поддавайтесь обману и соблазну братьев-салафов. Не выходите за них замуж. Врата в рай лежат под ногами матери. Вы, Дильмурат, будете на том свете отвечать за мои слезы и слезы моих детей. Ты несешь ответственность за слезы других девушек», – заявила женщина.
«Вы говорите нам, чтобы мы не слушайте имамов. Вы говорите, что имамы заблудшие. Так вот, это не они, а вы заблудшие. Это вы бежите за границу, это вы сеяте хаос в стране, это вы сворачиваете казахских девушек и женщин с правильного пути, используете их как тряпки и потом выбрасываете. Я обращаюсь к девушкам: не поддавайтесь обману и соблазну братьев-салафов. Не выходите за них замуж. Врата в рай лежат под ногами матери. Вы, Дильмурат, будете на том свете отвечать за мои слезы и слезы моих детей. Ты несешь ответственность за слезы других девушек», – заявила женщина.
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