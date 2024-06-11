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≡ На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49386
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 11.06.24 - 13:49
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Радикально настроенного мужчину задержали полицейские в областном центре. За пропаганду терроризма с использованием СМИ ему грозит до 12 лет лишения свободы, а за разжигание религиозной розни до 7 лет лишения свободы.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
698
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 13.06.24 - 10:44
#45
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Цитата:
abaika95:
Можно только у меня номера нет)


110
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
698
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 13.06.24 - 10:50
#46
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Цитата:
abaika95:
Ты либо крестик сними либо трусы одень


У некоторых правоверных также. Засматриваются и флиртуют с чужими бабами, при наличии жены дома. Также бухают водку и могут салом закусить... А потом помолятся и какбэ, он снова правильный...
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23441
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 13.06.24 - 10:51
#47
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Цитата:
abaika95:
Можно только у меня номера нет)

На работе не выдали, забыли что-ли? :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23441
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 13.06.24 - 10:52
#48
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Цитата:
mks2703:
Также бухают водку и могут салом закусить... А потом помолятся и

И начинают ислам в инсте восхвалять, как наш салоежкин :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4956
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 13.06.24 - 12:20
#49
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Цитата:
maxsaf:
салоежкин

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