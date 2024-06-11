Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49386
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 11.06.24 - 13:49
Радикально настроенного мужчину задержали полицейские в областном центре. За пропаганду терроризма с использованием СМИ ему грозит до 12 лет лишения свободы, а за разжигание религиозной розни до 7 лет лишения свободы.
Читать новость
Читать новость
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 698
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 13.06.24 - 10:44
Цитата:
110
abaika95:
Можно только у меня номера нет)
Можно только у меня номера нет)
110
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 698
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 13.06.24 - 10:50
Цитата:
У некоторых правоверных также. Засматриваются и флиртуют с чужими бабами, при наличии жены дома. Также бухают водку и могут салом закусить... А потом помолятся и какбэ, он снова правильный...
abaika95:
Ты либо крестик сними либо трусы одень
Ты либо крестик сними либо трусы одень
У некоторых правоверных также. Засматриваются и флиртуют с чужими бабами, при наличии жены дома. Также бухают водку и могут салом закусить... А потом помолятся и какбэ, он снова правильный...
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 13.06.24 - 10:51
Цитата:
На работе не выдали, забыли что-ли?
abaika95:
Можно только у меня номера нет)
Можно только у меня номера нет)
На работе не выдали, забыли что-ли?
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 13.06.24 - 10:52
Цитата:
И начинают ислам в инсте восхвалять, как наш салоежкин
mks2703:
Также бухают водку и могут салом закусить... А потом помолятся и
Также бухают водку и могут салом закусить... А потом помолятся и
И начинают ислам в инсте восхвалять, как наш салоежкин