Отправлено: - 23:36

[Исправлено: Эл-починно, 14.06.2024 - 00:38]

За 400-500 баксов на ремонт машины - 3 одному и более 3-ёх лет другому! Карл!!! Взятка не доказана. Свидетели подтвердили - кредит!Да и сумма то детская. Даздравствует самый гуманный суд в мире!!! Ура!!!Как я рад, что свою машину на личные и не в Казахстане ремонтирую.