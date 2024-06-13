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≡ Реальные сроки за взятку в 350 000 тенге - Приговор по делу ТОО "Олжа-Агро" и "Продкорпорации" вынесли в суде Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49386
Реальные сроки за взятку в 350 000 тенге - Приговор по делу ТОО "Олжа-Агро" и "Продкорпорации" вынесли в суде Костаная
Отправлено: 13.06.24 - 20:33
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Подсудимым надели наручники в зале суда. Они выслушали приговор спокойно. Некоторые их родственники плакали. При разъяснении приговора судья пояснил, почему не назначил осужденным штраф, хотя при небольших суммах взятки обычно так и делают.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38763
Re: Реальные сроки за взятку в 350 000 тенге - Приговор по делу...
Отправлено: 13.06.24 - 20:33
#1
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Не понял.
Один дал взятку, другой взял.
Потом что?
Заявили друг на друга и вместе теперь сядут на зону?
Это же надо такими лохами быть..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10395
Реальные сроки за взятку в 350 000 тенге - Приговор по делу ТОО "Олжа-Агро" и "Продкорпорации" вынесли в суде Костаная
Отправлено: 13.06.24 - 23:26
#2
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---- Думаю , кому интересно , посмотрит .

[Исправлено: Гога, 13.06.2024 - 21:31]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3214
Реальные сроки за взятку в 350 000 тенге - Приговор по делу ТОО "Олжа-Агро" и "Продкорпорации" вынесли в суде Костаная
Отправлено: 13.06.24 - 23:36
#3
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За 400-500 баксов на ремонт машины - 3 одному и более 3-ёх лет другому! Карл!!! Взятка не доказана. Свидетели подтвердили - кредит!
Да и сумма то детская. Даздравствует самый гуманный суд в мире!!! Ура!!!
Как я рад, что свою машину на личные и не в Казахстане ремонтирую. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 14.06.2024 - 00:38]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3214
Re: Реальные сроки за взятку в 350 000 тенге - Приговор по делу...
Отправлено: 13.06.24 - 23:48
#4
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//Турежанов обязан вернуть сумму взятки в размере 350 000 тенге в доход бюджета.//
А с чего это в бюджет? И вопрос в чей? :lol:
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
698
Re: Реальные сроки за взятку в 350 000 тенге - Приговор по делу...
Отправлено: 13.06.24 - 23:57
#5
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За развод с семенами получили срок + взятка... Но всё равно жестковато, видать личный неприязнь был...
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