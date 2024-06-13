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Реальные сроки за взятку в 350 000 тенге - Приговор по делу ТОО "Олжа-Агро" и "Продкорпорации" вынесли в суде Костаная
Реальные сроки за взятку в 350 000 тенге - Приговор по делу ТОО "Олжа-Агро" и "Продкорпорации" вынесли в суде Костаная
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