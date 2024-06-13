Отправлено: - 23:36

За 400-500 баксов на ремонт машины - 4 одному и более 4-ёх лет другому! Карл!!! Взятка не доказана. Свидетели подтвердили - кредит!Да и сумма то детская. Даздравствует самый гуманный суд в мире!!! Ура!!!Как я рад, что свою машину на личные и не в Казахстане ремонтирую.