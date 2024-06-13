Отправлено: - 21:49

О свалке во дворе дома № 158 по ул. Баймагамбетова, сообщила «НГ» жительница Костаная Нина ЯРУШИНА. По ее словам, соседи вынесли к контейнерам «весь свой хлам».- Очевидно, делали ремонт, потому что во дворе оказались старый диван, кресла, ржавая ванна и даже сломанное офисное кресло! - возмущается читательница. - Выбросили это не перед контейнерами, ну ладно, хоть подход не загородили, но за ними теперь просто смотреть страшно. Весь хлам лежит и «смотрит» на детскую площадку.