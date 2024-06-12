Re: Вслед за посредниками - Повысить цену электроэнергии...

Отправлено: - 21:35

Разброд и шатания разрушают страну, а гос-во не принимает меры, Частные структуры взяли моду обходить антикоррупционную службу через "чересчур жалостливых меркантильных специалистов". Энергоснабжающая организация злоупотребляет своим монопольным положением, прося у жалостливых поднять тариф, причем уже в апреле жалостливые подняли размер тарифа, теперь снова нытье " поднимите тариф, а то нет уже денег слетать на Мальдивы и Париж". Теперь, КЭЦ будет ныть каждый месяц! Кто еще кроме КЭЦ сейчас гарантирующий поставщик?