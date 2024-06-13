Отправлено: - 09:08

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Хотя подвох разрастается день ото дня. И чем он закончится (подвох) ещё посмотреть будем

Цитата:Развалом РоссииУ России уже нет другого пути как в итоге развалится, всё к этому шло а с начала войны ещё и ускорилось