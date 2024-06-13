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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 02:06
Блин, я как и мкс пью пиво, блин, нормально все
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 02:44
Цитата:
Кто это мкс, или что?
111:
Блин, я как и мкс пью пиво, блин, нормально все
Блин, я как и мкс пью пиво, блин, нормально все
Кто это мкс, или что?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4956
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 04:24
Цитата:
Вот так, я это приветствую, люди пьют пиво в разных частях света и разговаривают, я с вами!!!
111:
Блин, я как
Блин, я как
Вот так, я это приветствую, люди пьют пиво в разных частях света и разговаривают, я с вами!!!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16034
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 09:08
Цитата:
Развалом России
У России уже нет другого пути как в итоге развалится, всё к этому шло а с начала войны ещё и ускорилось
Эл-починно:
Хотя подвох разрастается день ото дня. И чем он закончится (подвох) ещё посмотреть будем
Хотя подвох разрастается день ото дня. И чем он закончится (подвох) ещё посмотреть будем
Развалом России
У России уже нет другого пути как в итоге развалится, всё к этому шло а с начала войны ещё и ускорилось
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14881
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 09:23
Цитата:
abaika95: Развалом РоссииНу а пока разваливаемся МЫ. Цены растут, зарплаты стабильно стоят на месте. Депутатам скучно, все дела переделали, взялись за налог на дождь)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16034
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 10:24
Цитата:
Нет у нас регионы не кричат об отделении
А из России уже сотни активистов в Европе заседают с конференциями по будущему развалу России собирая сторонников
И просто так это не кончится Цитата:
А России тоже самое
Цены подскочили офигеть как
Vit:
Ну а пока разваливаемся МЫ.
Ну а пока разваливаемся МЫ.
Нет у нас регионы не кричат об отделении
А из России уже сотни активистов в Европе заседают с конференциями по будущему развалу России собирая сторонников
И просто так это не кончится Цитата:
Vit:
Цены растут, зарплаты стабильно стоят на месте. Депутатам скучно, все дела переделали, взялись за налог на дождь)
Цены растут, зарплаты стабильно стоят на месте. Депутатам скучно, все дела переделали, взялись за налог на дождь)
А России тоже самое
Цены подскочили офигеть как
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 10:49
Цитата:
Так, стапэ, вы это грешным делом не про меня ли, случайно? Я ж не пью, даже пиво 🍻
saba:
Вот так, я это приветствую, люди пьют пиво в разных частях света и разговаривают, я с вами!!!
Вот так, я это приветствую, люди пьют пиво в разных частях света и разговаривают, я с вами!!!
Так, стапэ, вы это грешным делом не про меня ли, случайно? Я ж не пью, даже пиво 🍻
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 14:42
Цитата:
Да оно и днем можно только они об этом не знают ))))
Vit:
Ночью можно и левой рукой.
Ночью можно и левой рукой.
Да оно и днем можно только они об этом не знают ))))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 14:47
Цитата:
maxsaf: Так, стапэ, вы это грешным делом не про меня ли, случайно?Не! Ну вы точно из казахстана! Не перепутаешь! Пользователь есть такой mks2703. Самолично обозначивший употребление собой спиртосодержащих напитков
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 14:55
Цитата:
Более того! Одна дама, из числа оппозиционных журналистов, утверждает что даже в воюющем харькове как минимум коммунального бардака меньше чем в алматы, где она проживает.))))
Vit: у нас в процветающей стране у КТЖ дефолт.
Более того! Одна дама, из числа оппозиционных журналистов, утверждает что даже в воюющем харькове как минимум коммунального бардака меньше чем в алматы, где она проживает.))))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 16:08
Цитата:
Там что то неспокойно, война что ли началась?
Что то тупые америкосы с санкциями намутили, и теперь страдают россияне..
abaika95:
А России тоже самое Цены подскочили офигеть как
А России тоже самое Цены подскочили офигеть как
Там что то неспокойно, война что ли началась?
Что то тупые америкосы с санкциями намутили, и теперь страдают россияне..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 16:09
Цитата:
Международная станция, космического типа
maxsaf:
Кто это мкс, или что?
Кто это мкс, или что?
Международная станция, космического типа
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 17:12
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 20:45
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 21:01
Цитата:
Завязывай с пьянкой, космонавт
111:
Международная станция, космического типа
Международная станция, космического типа
Завязывай с пьянкой, космонавт
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