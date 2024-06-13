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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 480 из 480«1...478479480
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38760
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 02:06
#7186
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Блин, я как и мкс пью пиво, блин, нормально все
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23439
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 02:44
#7187
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Цитата:
111:
Блин, я как и мкс пью пиво, блин, нормально все

Кто это мкс, или что?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4956
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 04:24
#7188
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Цитата:
111:
Блин, я как

Вот так, я это приветствую, люди пьют пиво в разных частях света и разговаривают, я с вами!!!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16034
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 09:08
#7189
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Цитата:
Эл-починно:
Хотя подвох разрастается день ото дня. И чем он закончится (подвох) ещё посмотреть будем

Развалом России
У России уже нет другого пути как в итоге развалится, всё к этому шло а с начала войны ещё и ускорилось
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14881
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 09:23
#7190
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Цитата:
abaika95: Развалом России
Ну а пока разваливаемся МЫ. Цены растут, зарплаты стабильно стоят на месте. Депутатам скучно, все дела переделали, взялись за налог на дождь)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16034
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 10:24
#7191
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Цитата:
Vit:
Ну а пока разваливаемся МЫ.

Нет у нас регионы не кричат об отделении
А из России уже сотни активистов в Европе заседают с конференциями по будущему развалу России собирая сторонников
И просто так это не кончится Цитата:
Vit:
Цены растут, зарплаты стабильно стоят на месте. Депутатам скучно, все дела переделали, взялись за налог на дождь)

А России тоже самое
Цены подскочили офигеть как
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23439
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 10:49
#7192
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Цитата:
saba:
Вот так, я это приветствую, люди пьют пиво в разных частях света и разговаривают, я с вами!!!

Так, стапэ, вы это грешным делом не про меня ли, случайно? Я ж не пью, даже пиво 🍻 ;-)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
625
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 14:42
#7193
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Цитата:
Vit:
Ночью можно и левой рукой.

Да оно и днем можно только они об этом не знают ))))
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
625
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 14:47
#7194
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Цитата:
maxsaf: Так, стапэ, вы это грешным делом не про меня ли, случайно?
Не! Ну вы точно из казахстана! Не перепутаешь! Пользователь есть такой mks2703. Самолично обозначивший употребление собой спиртосодержащих напитков
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
625
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 14:55
#7195
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Цитата:
Vit: у нас в процветающей стране у КТЖ дефолт.

Более того! Одна дама, из числа оппозиционных журналистов, утверждает что даже в воюющем харькове как минимум коммунального бардака меньше чем в алматы, где она проживает.))))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38760
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 16:08
#7196
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Цитата:
abaika95:
А России тоже самое Цены подскочили офигеть как

Там что то неспокойно, война что ли началась?
Что то тупые америкосы с санкциями намутили, и теперь страдают россияне..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38760
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 16:09
#7197
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Цитата:
maxsaf:
Кто это мкс, или что?

Международная станция, космического типа
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38760
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 17:12
#7198
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Какая то газета, поставь хоть сегодняшнее число, будет ровно то же самое

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38760
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 20:45
#7199
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День России стал похож на День Ненависти ко всем.
Странный стал праздник..

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23439
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 21:01
#7200
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Цитата:
111:
Международная станция, космического типа

Завязывай с пьянкой, космонавт :lol:
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