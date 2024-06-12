Re: Депутаты Костанайского облмаслихата на заседаниях постоянных...

Отправлено: - 15:53

Как агай скажет, так и будет.

Вот вам пример - батя#2 сказал увековечить имя бати#1 в назвапиях улиц. Хоть кто-то был против? Нет.

Увековечить в названии столицы - снова никто не против. "Разувековечить" обратно - и снова все единогласно поддержали. В чем смысл? Не оскудеет рука дающего. Кто будет спорить с теми, от кого твоя зарплата зависит? Они так, пришли-посидели-нахапали-ушли. А за контрпредложения ответ держать надо и ответственность нести. Поэтому будут подлизывать, густо и часто