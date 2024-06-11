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≡ На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49382
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 11.06.24 - 13:49
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Радикально настроенного мужчину задержали полицейские в областном центре. За пропаганду терроризма с использованием СМИ ему грозит до 12 лет лишения свободы, а за разжигание религиозной розни до 7 лет лишения свободы.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
694
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 13.06.24 - 10:44
#45
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Цитата:
abaika95:
Можно только у меня номера нет)


110
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
694
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 13.06.24 - 10:50
#46
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Цитата:
abaika95:
Ты либо крестик сними либо трусы одень


У некоторых правоверных также. Засматриваются и флиртуют с чужими бабами, при наличии жены дома. Также бухают водку и могут салом закусить... А потом помолятся и какбэ, он снова правильный...
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23438
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 13.06.24 - 10:51
#47
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Цитата:
abaika95:
Можно только у меня номера нет)

На работе не выдали, забыли что-ли? :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23438
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 13.06.24 - 10:52
#48
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Цитата:
mks2703:
Также бухают водку и могут салом закусить... А потом помолятся и

И начинают ислам в инсте восхвалять, как наш салоежкин :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4956
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 13.06.24 - 12:20
#49
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Цитата:
maxsaf:
салоежкин

Завидуете?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
625
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 13.06.24 - 12:23
#50
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Ага! Были у меня такие соседи по общежитию в институте. Днем типа оразу держали и даже плевались что тот верблюд. Ночью за салом приходили, закусить водку нечем. При том что сало еще и подпортилось пока в поезде ехало. Я его и сам не жрал, все выкинуть ленился. Схватили, еще и спасибо сказали. Съели, нет, не знаю.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14880
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 13.06.24 - 14:31
#51
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По дЦитата:
Карачун:
Ночью можно и левой рукой. Не кто на небесах не увидит. Поэтому братья кушайте сало смело
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38756
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 13.06.24 - 16:12
#52
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Цитата:
mks2703:
некоторых правоверных также. Засматриваются и флиртуют с чужими бабами, при наличии жены дома. Также бухают водку и могут салом закусить...

Все мы люди, моя жена крещеная христианка ест конину, а вот свинину не любит.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38756
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 13.06.24 - 16:15
#53
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Цитата:
mks2703:
№32 на этой ветке.

Ты на свой 18й посмотри, на что я и ответил в 32м
Профайл
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