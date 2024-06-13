Re: Воспитаннице костанайской тяжелой атлетики вручили медаль...

Отправлено: - 10:40

Как по мне так, спорт уже давно стал политикой и борьбой фармкомпаний. Ведь по сути взять, тяжелую атлетику, все веса были подняты в прошлом веке. Человеческий организм уже все рекорды давно сделал. Возможности не бесконечны. Предел давно пройден. Дальше только с помощью фармы. И тут уже в борьбу вступают те, кто эту фарму делает и кто пишет правила по использованию фармы...

Причем ловят спустя столько лет. Смешная политика...

Но за землячку рад!