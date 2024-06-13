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≡ Воспитаннице костанайской тяжелой атлетики вручили медаль Олимпиады-2012
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49380
Воспитаннице костанайской тяжелой атлетики вручили медаль Олимпиады-2012
Отправлено: 13.06.24 - 09:23
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Накануне Олимпиады-2024 спортсменке из Казахстана Анне Нурмухамбетовой вручили серебряную медаль XXX Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания). Спортсменка тогда показала пятый результат, но итоги проб на допинг все изменили.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3367
Re: Воспитаннице костанайской тяжелой атлетики вручили медаль...
Отправлено: 13.06.24 - 09:23
#1
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//Уже точно известно, что Казахстан, к сожалению, впервые не будет представлен на главных спортивных играх четырехлетия в тяжелой атлетике./// - Станозолол сгубил всех
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
694
Re: Воспитаннице костанайской тяжелой атлетики вручили медаль...
Отправлено: 13.06.24 - 10:40
#2
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Как по мне так, спорт уже давно стал политикой и борьбой фармкомпаний. Ведь по сути взять, тяжелую атлетику, все веса были подняты в прошлом веке. Человеческий организм уже все рекорды давно сделал. Возможности не бесконечны. Предел давно пройден. Дальше только с помощью фармы. И тут уже в борьбу вступают те, кто эту фарму делает и кто пишет правила по использованию фармы...
Причем ловят спустя столько лет. Смешная политика...
Но за землячку рад!
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