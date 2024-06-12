НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Это называется ОБС - одна бабка сказала" - Активиста, написавшего о коррупции в больнице, обвинили в клевете. Что решил суд Костаная?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49380
"Это называется ОБС - одна бабка сказала" - Активиста, написавшего о коррупции в больнице, обвинили в клевете. Что решил суд Костаная?
Отправлено: 12.06.24 - 14:05
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сапархан ХАКИМОВ в феврале 2024 года опубликовал в Instagram пост "Однажды в Житикаре" - рассказывал о нарушениях в районной больнице, а также де-факто обвинил руководство и одного из врачей в коррупции, кумовстве и хищениях.
Читать новость

s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4955
Re: "Это называется ОБС - одна бабка сказала" -...
Отправлено: 12.06.24 - 14:05
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То что житикаринцы предпочитают платно ездить в Лисаковск это факт, остальное ОБС у меня конкретно, родственники там живут, нелестно о больнице говорят
Профайл
юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3367
"Это называется ОБС - одна бабка сказала" - Активиста, написавшего о коррупции в больнице, обвинили в клевете. Что решил суд Костаная?
Отправлено: 13.06.24 - 09:45
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"правдорубом" быть хорошо, но когда спросят "а какие ваши доказательства", надо или иметь эти доказательства или платить, ежели по факту сказать нечего...

[Исправлено: юля елиссева, 13.06.2024 - 10:46]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 81, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 81
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS