Отправлено: - 14:05

Сапархан ХАКИМОВ в феврале 2024 года опубликовал в Instagram пост "Однажды в Житикаре" - рассказывал о нарушениях в районной больнице, а также де-факто обвинил руководство и одного из врачей в коррупции, кумовстве и хищениях.