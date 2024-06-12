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"Это называется ОБС - одна бабка сказала" - Активиста, написавшего о коррупции в больнице, обвинили в клевете. Что решил суд Костаная?
"Это называется ОБС - одна бабка сказала" - Активиста, написавшего о коррупции в больнице, обвинили в клевете. Что решил суд Костаная?
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