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≡ Вслед за передающими организациями - Повысить цену электроэнергии предлагает ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Снова
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49380
Вслед за передающими организациями - Повысить цену электроэнергии предлагает ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Снова
Отправлено: 12.06.24 - 19:34
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С 1 июля предельный тариф может составить 31,77 тенге без учёта НДС. Предыдущее повышение было 1 апреля. О причинах роста цены и о том, кого он коснётся главным образом, говорили на общественных слушаниях сегодня, 12 июня.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16034
Re: Вслед за передающими организациями - Повысить цену...
Отправлено: 13.06.24 - 09:06
#15
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Цитата:
maxsaf:
Ну и ценности западные принять

Вот щас вообще неоднозначно было)
Раньше западные ценности это либерализм,рынок и свобода слова
А сейчас это фанатичная толерастия, культура отмены несогласных и новая этика)
Чёт нафиг такие западные ценности
Сам запад вон воет от них
Профайл
юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3367
Вслед за передающими организациями - Повысить цену электроэнергии предлагает ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Снова
Отправлено: 13.06.24 - 09:21
#16
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Может таки надо порыться в составляющих тарифа и глядишь, найдется коррупционная составляющая. Убрать её и возможно тариф даже снизится...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14878
Вслед за передающими организациями - Повысить цену электроэнергии предлагает ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Снова
Отправлено: 13.06.24 - 09:27
#17
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Цитата:
юля елиссева: найдется коррупционная
Нету там не какой коррупции. Все они правильно посчитали. В тариф входит коттедж в Европе, новый автомобиль всем родственникам, бизнес детям, жена, любовницам.
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