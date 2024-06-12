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≡ Вслед за передающими организациями - Повысить цену электроэнергии предлагает ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Снова
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49378
Вслед за передающими организациями - Повысить цену электроэнергии предлагает ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Снова
Отправлено: 12.06.24 - 19:34
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С 1 июля предельный тариф может составить 31,77 тенге без учёта НДС. Предыдущее повышение было 1 апреля. О причинах роста цены и о том, кого он коснётся главным образом, говорили на общественных слушаниях сегодня, 12 июня.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38752
Re: Вслед за передающими организациями - Повысить цену...
Отправлено: 12.06.24 - 19:34
#1
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Давно пора, к мировым ценам все подогнать, ну если и зп так в 5000 ойро подгонят.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
802
Re: Вслед за передающими организациями - Повысить цену...
Отправлено: 12.06.24 - 20:08
#2
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Пусть эти дебилы:
1. Перестанут жечь свет днем (уличные фонари каждый день практически горят);
2. Прекратят каждый день обесточивать город;
3. Начнут свои "профилактические работы" проводить качественно и (что немаловажно) делать их руками, растущие откуда нужно, чтобы через неделю не ремонтировать повторно те же объекты.

Антикора на вас нет! Только и умеете все проблемы за счёт потребителей решать
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23435
Вслед за передающими организациями - Повысить цену электроэнергии предлагает ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Снова
Отправлено: 12.06.24 - 20:14
#3
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Цитата:
111:
Давно пора, к мировым ценам все подогнать, ну если и зп так в 5000 ойро подгонят.

Сначала надо производительность труда подогнать. Ну и ценности западные принять :lol: а куда щас без них :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23435
Вслед за передающими организациями - Повысить цену электроэнергии предлагает ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Снова
Отправлено: 12.06.24 - 20:15
#4
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Цитата:
vofkakst:
Перестанут жечь свет днем (уличные фонари каждый день практически горят);

Да с них потребление - вообще ни о чем.
Там же энергосберегайки.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
802
Вслед за передающими организациями - Повысить цену электроэнергии предлагает ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Снова
Отправлено: 12.06.24 - 20:27
#5
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Цитата:
maxsaf:
вообще ни о чем


И тем не менее. По весне они выли про дефицит электроэнергии и пол города светится днем.
Когда 1-2 фонаря горит сутками- это ни о чем, а когда речь идёт о масштабах города...
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9904
Re: Вслед за передающими организациями - Повысить цену...
Отправлено: 12.06.24 - 20:41
#6
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Цитата:
Предельная цена за 1 кВт*час без учёта НДС

Источник:

Зачем и для кого писать минимальную цену без НДС?
Пишите честно 31.77+12%
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9904
Re: Вслед за передающими организациями - Повысить цену...
Отправлено: 12.06.24 - 20:45
#7
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Цитата:
Предельная цена за 1 кВт*час без учёта НДС с 1 апреля 30.92

Источник:

Что значит предельная цена 30.92,а почему у меня сейчас в счёте стоит цена 42.91?
Причём это не за ИП,а как физ лицо.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38752
Вслед за передающими организациями - Повысить цену электроэнергии предлагает ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Снова
Отправлено: 12.06.24 - 20:52
#8
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Цитата:
maxsaf:
ценности западные принять

Ох уж эти ценные геи..
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
690
Re: Вслед за передающими организациями - Повысить цену...
Отправлено: 12.06.24 - 23:18
#9
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"...По словам Анаргуль Ускенбаевой, основная причина роста тарифа - повышение тарифа в передающих компаниях ТОО «Межрегионэнерготранзит» и ТОО «ЭПК-forfait» с 15 апреля 2024 года. В ТОО «МРЭТ» тариф вырос на на 12,4% и составил 4,89 тенге за 1 кВт*час. В «ЭПК-forfait» - на 12% (9,32 тенге). ..."

Погуглил. "Одна из причин для обращения — увлечение стоимости электроэнергии у единого поставщика с 10 до 12 тенге. Вторая причина — повышение заработной платы сотрудников. КЭЦ просил повысить тариф для населения на 40%. 4 апр. 2024 г."

Коллектив ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» насчитывает около 250 человек.

Зарплату подняли в апреле, но хватило не всем? Непонятно... Или мы начали закупать энергию в России...
Жаль нельзя сюда впендюрить картинку, с компа, с инета не пролазиет.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3210
Вслед за передающими организациями - Повысить цену электроэнергии предлагает ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Снова
Отправлено: 12.06.24 - 23:33
#10
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Цитата:
111:
Давно пора, к мировым ценам все подогнать, ну если и зп так в 5000 ойро подгонят.

Ну тогда всё постепенно начинать нужно - сначала цены на эл.эн. в пять раз поднять, а потом и зарплаты подгонять! :lol: Кстати почему 5-ть именно, не совсем понятно? В Германии и больше зарабатывают!

Цитата:
vofkakst:
1. Перестанут жечь свет днем (уличные фонари каждый день практически горят);

Ну это в принципе должно быть уже оплачено муниципалитетом или по вашему ЖКХ. Мож какие другие плюшки были. Претензия разве что, при дефиците эл.эн. имеет быть место.

А так в принципе сначала обеспечьте бесперебойное и стабильное энергоснабжение, без постоянного отключения микрорайонов. Куда подевалась вся закольцовка? При СССР такого не было. А потом уж и цены возможно, если справедливо, пусть повышают.
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
690
Re: Вслед за передающими организациями - Повысить цену...
Отправлено: 12.06.24 - 23:43
#11
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Цитата:
Эл-починно:
Куда подевалась вся закольцовка?


Вопрос к куче посредников, сидящих на киловатте...

"...Почти половину всей продаваемой Россией электроэнергии в первом квартале приобрел Казахстан, сообщает российский «Коммерсант»..." Так то закольцовка осталась..."
«В условиях сокращения поставок в Китай все более значимым покупателем электроэнергии из России становится Казахстан. В январе-марте поставки в республику выросли на 29% год к году, до 977,2 млн кВтч, что составило почти 50% всего экспорта из РФ. Аналитики ждут продолжения тенденции, указывая на дефицит электроэнергии в Казахстане из-за роста потребления и износа генерирующих мощностей»
26.08 тенге за киловатт и плюсанем 3 (вроде бы) посредников...Кегок, МРЭТ, ЭПК-Фортрайт - если я правильно понимаю схему...
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
690
Re: Вслед за передающими организациями - Повысить цену...
Отправлено: 12.06.24 - 23:49
#12
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4955
Re: Вслед за передающими организациями - Повысить цену...
Отправлено: 13.06.24 - 04:13
#13
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Про́ уличные фонари, не горят каждый день, когда горят есть технические работы, не Вам рассматривать с лупой, что они делают, дайте хоть раз сделать дело
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