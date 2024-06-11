Отправлено: - 23:24

maxsaf:

Определенно. Не вы первый ему такой диагноз ставите

111:

Ну у тебя же маловато друзей, скажи спасибо мне, что появился еще один, на базе ненависти ко мне.

111:

скажи спасибо мне, что появился еще один, на базе ненависти ко мне.

Цитата:Он определённо радуется таким диагнозам.Цитата:Хотя mks2703 без всякой ненависти ему отвечал, а вот в ответ "лилось" недостойноприличное. могу подтвердить.А вообще само осознание того, что чел делает, что то неправильное - походу его и с подбадривает.Цитата:Иначе не могу объяснить этого осознанное признание.