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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10394
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.06.24 - 16:29
Цитата:
---Вряд ли у тебя тут будет аналогичный результат
111:
Была проверка лайками.
Была проверка лайками.
---Вряд ли у тебя тут будет аналогичный результат
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.06.24 - 19:32
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.06.24 - 20:48
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.06.24 - 21:30
Цитата:
Определенно. Не вы первый ему такой диагноз ставите
mks2703: Всё-таки я прав, насчёт бардаке в вашей башке.
Определенно. Не вы первый ему такой диагноз ставите
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.06.24 - 21:31
Цитата:
Молодец, не забываешь. В.В. гордится тобой, воин
111:
С Днем России!
С Днем России!
Молодец, не забываешь. В.В. гордится тобой, воин
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.06.24 - 21:32
Цитата:
Ну у тебя же маловато друзей, скажи спасибо мне, что появился еще один, на базе ненависти ко мне.
maxsaf:
Не вы первый ему такой диагноз ставите
Не вы первый ему такой диагноз ставите
Ну у тебя же маловато друзей, скажи спасибо мне, что появился еще один, на базе ненависти ко мне.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.06.24 - 21:33
Цитата:
Картинка с подвохом.
Разве не заметил?
Вот видишь, как тебя до сих пор легко поймать, как с децкого садика..
maxsaf:
Молодец, не забываешь. В.В. гордится тобой, воин
Молодец, не забываешь. В.В. гордится тобой, воин
Картинка с подвохом.
Разве не заметил?
Вот видишь, как тебя до сих пор легко поймать, как с децкого садика..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.06.24 - 22:35
Цитата:
Благодарна таким сознательным гражданам подвох исправили. А если бы ты промолчал, другой промолчал - так бы и висела эта картинка
111:
Картинка с подвохом. Разве не заметил?
Картинка с подвохом. Разве не заметил?
Благодарна таким сознательным гражданам подвох исправили. А если бы ты промолчал, другой промолчал - так бы и висела эта картинка
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.06.24 - 23:15
Цитата:
Ну подвох он до сих пор подвох.
maxsaf:
Благодарна таким сознательным гражданам подвох исправили. А если
Благодарна таким сознательным гражданам подвох исправили. А если
Ну подвох он до сих пор подвох.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.06.24 - 23:24
Цитата:
Он определённо радуется таким диагнозам.
Цитата:
Хотя mks2703 без всякой ненависти ему отвечал, а вот в ответ "лилось" недостойноприличное. могу подтвердить.
А вообще само осознание того, что чел делает, что то неправильное - походу его и с подбадривает.
Цитата:
Иначе не могу объяснить этого осознанное признание.
maxsaf:
Определенно. Не вы первый ему такой диагноз ставите
Определенно. Не вы первый ему такой диагноз ставите
Он определённо радуется таким диагнозам.
Цитата:
111:
Ну у тебя же маловато друзей, скажи спасибо мне, что появился еще один, на базе ненависти ко мне.
Ну у тебя же маловато друзей, скажи спасибо мне, что появился еще один, на базе ненависти ко мне.
Хотя mks2703 без всякой ненависти ему отвечал, а вот в ответ "лилось" недостойноприличное. могу подтвердить.
А вообще само осознание того, что чел делает, что то неправильное - походу его и с подбадривает.
Цитата:
111:
скажи спасибо мне, что появился еще один, на базе ненависти ко мне.
скажи спасибо мне, что появился еще один, на базе ненависти ко мне.
Иначе не могу объяснить этого осознанное признание.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.06.24 - 23:47
Цитата:
Возможно есть такое отклонение, когда приятно быть изгоем интересно, как оно называется?
Эл-починно:
Он определённо радуется таким диагнозам.
Он определённо радуется таким диагнозам.
Возможно есть такое отклонение, когда приятно быть изгоем интересно, как оно называется?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.06.24 - 23:49
Цитата:
А Крым он до сих пор Крым, так получается?
111:
Ну подвох он до сих пор подвох.
Ну подвох он до сих пор подвох.
А Крым он до сих пор Крым, так получается?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 00:05
Цитата:
Карта России!
И в чём подвоХ
111:
Картинка с подвохом.
Картинка с подвохом.
И в чём подвоХ
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 00:24
Вот фото с подвохом
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 00:26
Хотя подвох разрастается день ото дня. И чем он закончится (подвох) ещё посмотреть будем.
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