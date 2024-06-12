Вслед за передающими организациями - Повысить цену электроэнергии предлагает ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Снова
Отправлено: 12.06.24 - 19:34
С 1 июля предельный тариф может составить 31,77 тенге без учёта НДС. Предыдущее повышение было 1 апреля. О причинах роста цены и о том, кого он коснётся главным образом, говорили на общественных слушаниях сегодня, 12 июня. Читать новость
Пусть эти дебилы: 1. Перестанут жечь свет днем (уличные фонари каждый день практически горят); 2. Прекратят каждый день обесточивать город; 3. Начнут свои "профилактические работы" проводить качественно и (что немаловажно) делать их руками, растущие откуда нужно, чтобы через неделю не ремонтировать повторно те же объекты.
Антикора на вас нет! Только и умеете все проблемы за счёт потребителей решать
"...По словам Анаргуль Ускенбаевой, основная причина роста тарифа - повышение тарифа в передающих компаниях ТОО «Межрегионэнерготранзит» и ТОО «ЭПК-forfait» с 15 апреля 2024 года. В ТОО «МРЭТ» тариф вырос на на 12,4% и составил 4,89 тенге за 1 кВт*час. В «ЭПК-forfait» - на 12% (9,32 тенге). ..."
Погуглил. "Одна из причин для обращения — увлечение стоимости электроэнергии у единого поставщика с 10 до 12 тенге. Вторая причина — повышение заработной платы сотрудников. КЭЦ просил повысить тариф для населения на 40%. 4 апр. 2024 г."
Коллектив ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» насчитывает около 250 человек.
Зарплату подняли в апреле, но хватило не всем? Непонятно... Или мы начали закупать энергию в России... Жаль нельзя сюда впендюрить картинку, с компа, с инета не пролазиет.
111: Давно пора, к мировым ценам все подогнать, ну если и зп так в 5000 ойро подгонят.
Ну тогда всё постепенно начинать нужно - сначала цены на эл.эн. в пять раз поднять, а потом и зарплаты подгонять! Кстати почему 5-ть именно, не совсем понятно? В Германии и больше зарабатывают!
Цитата:
vofkakst: 1. Перестанут жечь свет днем (уличные фонари каждый день практически горят);
Ну это в принципе должно быть уже оплачено муниципалитетом или по вашему ЖКХ. Мож какие другие плюшки были. Претензия разве что, при дефиците эл.эн. имеет быть место.
А так в принципе сначала обеспечьте бесперебойное и стабильное энергоснабжение, без постоянного отключения микрорайонов. Куда подевалась вся закольцовка? При СССР такого не было. А потом уж и цены возможно, если справедливо, пусть повышают.
Вопрос к куче посредников, сидящих на киловатте...
"...Почти половину всей продаваемой Россией электроэнергии в первом квартале приобрел Казахстан, сообщает российский «Коммерсант»..." Так то закольцовка осталась..." «В условиях сокращения поставок в Китай все более значимым покупателем электроэнергии из России становится Казахстан. В январе-марте поставки в республику выросли на 29% год к году, до 977,2 млн кВтч, что составило почти 50% всего экспорта из РФ. Аналитики ждут продолжения тенденции, указывая на дефицит электроэнергии в Казахстане из-за роста потребления и износа генерирующих мощностей» 26.08 тенге за киловатт и плюсанем 3 (вроде бы) посредников...Кегок, МРЭТ, ЭПК-Фортрайт - если я правильно понимаю схему...
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