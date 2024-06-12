Отправлено: - 23:33

111:

Давно пора, к мировым ценам все подогнать, ну если и зп так в 5000 ойро подгонят.

vofkakst:

1. Перестанут жечь свет днем (уличные фонари каждый день практически горят);

Цитата:Ну тогда всё постепенно начинать нужно - сначала цены на эл.эн. в пять раз поднять, а потом и зарплаты подгонять!Кстати почему 5-ть именно, не совсем понятно? В Германии и больше зарабатывают!Цитата:Ну это в принципе должно быть уже оплачено муниципалитетом или по вашему ЖКХ. Мож какие другие плюшки были. Претензия разве что, при дефиците эл.эн. имеет быть место.А так в принципе сначала обеспечьте бесперебойное и стабильное энергоснабжение, без постоянного отключения микрорайонов. Куда подевалась вся закольцовка? При СССР такого не было. А потом уж и цены возможно, если справедливо, пусть повышают.