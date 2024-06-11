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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 479 из 479«1...477478479
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10394
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.06.24 - 16:29
#7171
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Цитата:
111:
Была проверка лайками.

---Вряд ли у тебя тут будет аналогичный результат :lol: :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38751
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.06.24 - 19:32
#7172
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Акция в Питере.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38751
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.06.24 - 20:48
#7173
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С Днем России!

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23434
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.06.24 - 21:30
#7174
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Цитата:
mks2703: Всё-таки я прав, насчёт бардаке в вашей башке.

Определенно. Не вы первый ему такой диагноз ставите :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23434
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.06.24 - 21:31
#7175
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Цитата:
111:
С Днем России!

Молодец, не забываешь. В.В. гордится тобой, воин :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38751
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.06.24 - 21:32
#7176
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Цитата:
maxsaf:
Не вы первый ему такой диагноз ставите

Ну у тебя же маловато друзей, скажи спасибо мне, что появился еще один, на базе ненависти ко мне.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38751
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.06.24 - 21:33
#7177
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Цитата:
maxsaf:
Молодец, не забываешь. В.В. гордится тобой, воин

Картинка с подвохом.
Разве не заметил?
Вот видишь, как тебя до сих пор легко поймать, как с децкого садика..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23434
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.06.24 - 22:35
#7178
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Цитата:
111:
Картинка с подвохом. Разве не заметил?

Благодарна таким сознательным гражданам подвох исправили. А если бы ты промолчал, другой промолчал - так бы и висела эта картинка :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38751
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.06.24 - 23:15
#7179
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Цитата:
maxsaf:
Благодарна таким сознательным гражданам подвох исправили. А если

Ну подвох он до сих пор подвох.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3210
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.06.24 - 23:24
#7180
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Цитата:
maxsaf:
Определенно. Не вы первый ему такой диагноз ставите

Он определённо радуется таким диагнозам.
Цитата:
111:
Ну у тебя же маловато друзей, скажи спасибо мне, что появился еще один, на базе ненависти ко мне.

Хотя mks2703 без всякой ненависти ему отвечал, а вот в ответ "лилось" недостойноприличное. могу подтвердить.
А вообще само осознание того, что чел делает, что то неправильное - походу его и с подбадривает.
Цитата:
111:
скажи спасибо мне, что появился еще один, на базе ненависти ко мне.

Иначе не могу объяснить этого осознанное признание.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23434
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.06.24 - 23:47
#7181
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Цитата:
Эл-починно:
Он определённо радуется таким диагнозам.

Возможно есть такое отклонение, когда приятно быть изгоем :lol: интересно, как оно называется? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23434
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.06.24 - 23:49
#7182
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Цитата:
111:
Ну подвох он до сих пор подвох.

А Крым он до сих пор Крым, так получается? :-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3210
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 00:05
#7183
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Цитата:
111:
Картинка с подвохом.

Карта России!
И в чём подвоХ :lol: :lol: :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3210
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 00:24
#7184
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из фото рисунок
Вот фото с подвохом :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3210
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.06.24 - 00:26
#7185
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Хотя подвох разрастается день ото дня. И чем он закончится (подвох) ещё посмотреть будем. :lol:
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