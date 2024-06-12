Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Водитель, сбивший подростка в центре Костаная, раньше нарушал ПДД. Ему грозит лишение прав
Водитель, сбивший подростка в центре Костаная, раньше нарушал ПДД. Ему грозит лишение прав
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 91, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 91
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать