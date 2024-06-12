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≡ Водитель, сбивший подростка в центре Костаная, раньше нарушал ПДД. Ему грозит лишение прав
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49378
Водитель, сбивший подростка в центре Костаная, раньше нарушал ПДД. Ему грозит лишение прав
Отправлено: 12.06.24 - 17:11
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15-летнюю девочку на тротуаре сбил автомобиль Hyundai Creta. За рулем в момент ДТП находился 19-летний водитель. После публикации происшествия читатели "НГ" поделились видео - этот же автомобиль ранее был замечен в нарушении ПДД.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
286
Re: Водитель, сбивший подростка в центре Костаная, раньше...
Отправлено: 12.06.24 - 17:11
#1
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Это чудо как-то попадалось на трассе, чуть не ушатал его, лезет под колеса как-будто 9 жизней, ещё мысль промелькнула: "под солью или обкуренный"
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
802
Re: Водитель, сбивший подростка в центре Костаная, раньше...
Отправлено: 12.06.24 - 17:34
#2
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Гагарин долетался
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14876
Re: Водитель, сбивший подростка в центре Костаная, раньше...
Отправлено: 12.06.24 - 22:56
#3
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Ну рано или поздно это должно было случится. Ему повезло что ребёнок живой. Гонщик явно только права получил, а до этого был чемпионом по гонкам в компьютерных играх. Наверно думал и в жизни так же весело будет.
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