Re: Водитель, сбивший подростка в центре Костаная, раньше...

Отправлено: - 22:56

Ну рано или поздно это должно было случится. Ему повезло что ребёнок живой. Гонщик явно только права получил, а до этого был чемпионом по гонкам в компьютерных играх. Наверно думал и в жизни так же весело будет.