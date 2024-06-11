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≡ На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49378
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 11.06.24 - 13:49
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Радикально настроенного мужчину задержали полицейские в областном центре. За пропаганду терроризма с использованием СМИ ему грозит до 12 лет лишения свободы, а за разжигание религиозной розни до 7 лет лишения свободы.
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
687
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 15:39
#30
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Цитата:
saba:
И кстати ФРС частная компания не имеющая отношения к правительству США :-P


Это вам так кажется. Что они прям частные и независимые. Они очень даже зависят от правительства США. Частная и независимая, это прям легенда из перестроечного прошлого. Гуглите внимательнее и тщательнее - может и найдете что-то.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23432
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 17:47
#31
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Цитата:
abaika95:
а женщины в никабах вчера встретил одну в марте в шоке был никогда у нас замоташек этих небыло а тут вылезли куда смотрит комитет??

А нельзя позвонить в органы, чтобы приехали, проверили? Мало ли, мож это мужик, преступник.

Цитата:
mks2703: афганский народ надо поддерживать. Какая бы там не была власть.
Ну тогда, с тем же успехом можно "афганский" заменить на "российский", не так ли?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38751
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 18:21
#32
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Цитата:
mks2703:
Вот уж действительно удивил, так удивил.

Просто не надо жаловаться на те форумы, кто предоставил вам для общения свои площадки.
Ога, давайте еще жаловаться на других форумах на форум НГ.
Если тебе не нравится какой то форум, то там помойка и не сиди и не жалуйся.
Я не жалуюсь например на Инсту или НГ, гаходясь тут, это бубет выглядеть как то по мерзкому что ли..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38751
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 18:22
#33
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Цитата:
Vit:
знаю как опознать на улице Костаная замаскировоного вахабита. Он как правило одевает лакированые туфля к спортивному трико.

Это представители ЛГБТ
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38751
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 18:24
#34
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Цитата:
mks2703:
Дерьма хватает везде, и в России, и в Украине и у нас

Мы казахи напали на кого то и убиваем исходя по этническому признаку?
Глупо сравнивать не сравнимое и не нужно врать.
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
687
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 21:02
#35
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Цитата:
111:
Просто не надо жаловаться на те форумы, кто предоставил вам для общения свои площадки. Ога, давайте еще жаловаться на других форумах на форум НГ. Если тебе не нравится какой то форум, то там помойка и не сиди и не жалуйся. Я не жалуюсь например на Инсту или НГ, гаходясь тут, это бубет выглядеть как то по мерзкому что ли..


Всё-таки я прав, насчёт бардаке в вашей башке. Где я жаловался на форум? Процитируйте меня... Я говорил, что вы зациклены на грязи и тащите её сюда... Я же не выкладываю украинскую грязь и никто не выкладывает...
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
687
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 21:10
#36
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Цитата:
111:
Ога, давайте еще жаловаться на других форумах на форум НГ. Если тебе не нравится какой то форум, то там помойка и не сиди и не жалуйся.


Странный вы тип. Где, на каком форуме, я жаловался на НГ? Или вы считаете, что ваши копания в дерьме (про педофилов и убийц), это и есть форум НГ. Если вы собственник НГ, то я тогда без разговоров покину эту площадку...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38751
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 21:11
#37
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Цитата:
mks2703:
Где я жаловался на форум? Процитируйте меня

Ну а зачем мои цитаты выдираешь, когда я обращаюсь к другому, кто жалуется?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38751
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 21:11
#38
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Цитата:
mks2703:
Или вы считаете, что ваши копания в дерьме (про педофилов и убийц),

О Боже, это где, конкретно?
Про тебя лично не упоминаю никогда, ты почему то эти слова про помойку взял на себя, и постоянно обо мне.
Зачем это тебе?
Подумаешь не со зла подколол, так надо вспомнить все мои грехи какие то и тд и тп.
Зачем?

[Исправлено: 111, 12.06.2024 - 22:21]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38751
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 21:16
#39
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Цитата:
mks2703:
это и есть форум НГ.

Нет.
То вообще то Флуд, не форум, где выкладывать можно все.
Форум как раз тут, в тематических ветках, где ты не должен нарушать правила и что то там мне приписывать, соврав.
Профайл
m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
687
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 21:51
#40
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Цитата:
111:
Ну а зачем мои цитаты выдираешь, когда я обращаюсь к другому, кто жалуется?


№32 на этой ветке. Уж извини, если ты думал о ком то, а адресовал мне... Проехали...Я бухаю и собираю окрошку, а такое впечатление, будто этой фигней занимаешься ты...

[Исправлено: mks2703, 12.06.2024 - 22:53]
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
687
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 21:57
#41
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Цитата:
111:
То вообще то Флуд, не форум, где выкладывать можно все. Форум как раз тут, в тематических ветках, где ты не должен нарушать правила и что то там мне приписывать, соврав.


Не люблю форумы, уже подташнивает от них. С украинских меня выгнали, с российских я сам ушёл. Остался на трёх российских форумах. Одном айтишном и двух спортивных - там нет политики... Вру, на спортивных тож вылезает политика, но я прохожу мимо...
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2189
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 22:11
#42
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Уважаемые пользователи. Идет явное отклонение от темы статьи. Дольше будем удалять.
Для выяснения отношений (тактичного) идите во Флуд, пожалуйста.
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