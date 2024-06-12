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≡ Депутаты Костанайского облмаслихата на заседаниях постоянных...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49378
Депутаты Костанайского облмаслихата на заседаниях постоянных...
Отправлено: 12.06.24 - 21:49
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Депутаты Костанайского облмаслихата на заседаниях постоянных комиссий активно критикуют чиновников, но на сессиях все равно голосуют единогласно. Станут ли маслихаты реальным оппонентом акиматам?
Результаты опроса

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1412
Re: Депутаты Костанайского облмаслихата на заседаниях постоянных...
Отправлено: 12.06.24 - 21:49
#1
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Пока в "депутатов" назначает партийное и акиматовское начальство, а не выбирает народ, маслихаты будут послушно голосовать за любые, самые абсурдные решения акимов.
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