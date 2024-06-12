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≡ Вслед за передающими организациями - Повысить цену электроэнергии предлагает ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Снова
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49376
Вслед за передающими организациями - Повысить цену электроэнергии предлагает ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Снова
Отправлено: 12.06.24 - 19:34
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С 1 июля предельный тариф может составить 31,77 тенге без учёта НДС. Предыдущее повышение было 1 апреля. О причинах роста цены и о том, кого он коснётся главным образом, говорили на общественных слушаниях сегодня, 12 июня.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38743
Re: Вслед за передающими организациями - Повысить цену...
Отправлено: 12.06.24 - 19:34
#1
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Давно пора, к мировым ценам все подогнать, ну если и зп так в 5000 ойро подгонят.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
802
Re: Вслед за передающими организациями - Повысить цену...
Отправлено: 12.06.24 - 20:08
#2
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Пусть эти дебилы:
1. Перестанут жечь свет днем (уличные фонари каждый день практически горят);
2. Прекратят каждый день обесточивать город;
3. Начнут свои "профилактические работы" проводить качественно и (что немаловажно) делать их руками, растущие откуда нужно, чтобы через неделю не ремонтировать повторно те же объекты.

Антикора на вас нет! Только и умеете все проблемы за счёт потребителей решать
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23429
Вслед за передающими организациями - Повысить цену электроэнергии предлагает ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Снова
Отправлено: 12.06.24 - 20:14
#3
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Цитата:
111:
Давно пора, к мировым ценам все подогнать, ну если и зп так в 5000 ойро подгонят.

Сначала надо производительность труда подогнать. Ну и ценности западные принять :lol: а куда щас без них :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23429
Вслед за передающими организациями - Повысить цену электроэнергии предлагает ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Снова
Отправлено: 12.06.24 - 20:15
#4
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Цитата:
vofkakst:
Перестанут жечь свет днем (уличные фонари каждый день практически горят);

Да с них потребление - вообще ни о чем.
Там же энергосберегайки.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
802
Вслед за передающими организациями - Повысить цену электроэнергии предлагает ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Снова
Отправлено: 12.06.24 - 20:27
#5
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Цитата:
maxsaf:
вообще ни о чем


И тем не менее. По весне они выли про дефицит электроэнергии и пол города светится днем.
Когда 1-2 фонаря горит сутками- это ни о чем, а когда речь идёт о масштабах города...
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