Отправлено: - 17:47

abaika95:

а женщины в никабах вчера встретил одну в марте в шоке был никогда у нас замоташек этих небыло а тут вылезли куда смотрит комитет??

mks2703: афганский народ надо поддерживать. Какая бы там не была власть.

Цитата:А нельзя позвонить в органы, чтобы приехали, проверили? Мало ли, мож это мужик, преступник.Цитата:Ну тогда, с тем же успехом можно "афганский" заменить на "российский", не так ли?