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≡ На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49376
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 11.06.24 - 13:49
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Радикально настроенного мужчину задержали полицейские в областном центре. За пропаганду терроризма с использованием СМИ ему грозит до 12 лет лишения свободы, а за разжигание религиозной розни до 7 лет лишения свободы.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
682
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 15:39
#30
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Цитата:
saba:
И кстати ФРС частная компания не имеющая отношения к правительству США :-P


Это вам так кажется. Что они прям частные и независимые. Они очень даже зависят от правительства США. Частная и независимая, это прям легенда из перестроечного прошлого. Гуглите внимательнее и тщательнее - может и найдете что-то.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23429
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 17:47
#31
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Цитата:
abaika95:
а женщины в никабах вчера встретил одну в марте в шоке был никогда у нас замоташек этих небыло а тут вылезли куда смотрит комитет??

А нельзя позвонить в органы, чтобы приехали, проверили? Мало ли, мож это мужик, преступник.

Цитата:
mks2703: афганский народ надо поддерживать. Какая бы там не была власть.
Ну тогда, с тем же успехом можно "афганский" заменить на "российский", не так ли?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38743
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 18:21
#32
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Цитата:
mks2703:
Вот уж действительно удивил, так удивил.

Просто не надо жаловаться на те форумы, кто предоставил вам для общения свои площадки.
Ога, давайте еще жаловаться на других форумах на форум НГ.
Если тебе не нравится какой то форум, то там помойка и не сиди и не жалуйся.
Я не жалуюсь например на Инсту или НГ, гаходясь тут, это бубет выглядеть как то по мерзкому что ли..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38743
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 18:22
#33
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Цитата:
Vit:
знаю как опознать на улице Костаная замаскировоного вахабита. Он как правило одевает лакированые туфля к спортивному трико.

Это представители ЛГБТ
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38743
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 18:24
#34
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Цитата:
mks2703:
Дерьма хватает везде, и в России, и в Украине и у нас

Мы казахи напали на кого то и убиваем исходя по этническому признаку?
Глупо сравнивать не сравнимое и не нужно врать.
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