Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления

Отправлено: - 16:00

Очень достойно и глубоко. Без навязчивости и истерии, что бывает у других авторов.

... Философия, помимо всего прочего, как и математика, физика, шахматы, интеллектуальные игры в целом, - это школа мысли.В своем идеале она учит смотреть на вещи , явления, себя самих в связи с другими явлениями и В РАЗВИТИИ.

... Если философию гнать в дверь, то она будет возвращаться в окно. Ведь один из главнейших ее вопросов: «Как жить?»