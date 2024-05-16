НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49375
Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 16.05.24 - 13:28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кандидат философских наук - о том, к чему может привести атака на кафедры философии в вузах
В конце учебного года многие задумываются над тем, куда же движется наше образование, где оно тащит на себе ненужный балласт, а где чего-то не хватает и причем самого необходимого.
Читать статью

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38738
Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 19.05.24 - 15:47
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Российская или как ее там, русская философия, как показал наглядный опыт, полное ДНО.
И автор в упор это боится озвучить, именно настоящую философию российских философов..
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1307
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 19.05.24 - 20:25
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Российская или как ее там, русская философия, как показал наглядный опыт, полное ДНО.

....температура 39.8 жар,страшные головные боли,голюцинации по начам.....что за диагноз?
....одни говорят в Тобыле МРТ пройди другие, валерьянки выпей и успокойся... :oops: :oops: :oops:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16029
Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 19.05.24 - 21:20
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Российская или как ее там, русская философия, как показал наглядный опыт, полное ДНО.

В свое время после войны,мир начал винить в гитлеризме немецкую классическую философию
Даже отменяли изучение)
Вопрос
Кого отменять из русских философов?
Ильина? Так он вроде как даже на родине проходит как фашист)
Дугин? Фашист и маргинал
Ииииии всё)
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
621
Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 20.05.24 - 00:25
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Кого отменять из русских философов?

кого изучают, того и отменять. вот этих двоих кроме вас и русофилов кто-нить знает? нет? так чего их отменять, они не опасные?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4953
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 20.05.24 - 20:16
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С начала 20 века стало мало философов, и больше докторов философских наук, на Западе степень PHD, это проходная штука.Сократов и Платонов нет среди нас, увы
Профайл
v
§ vit555
(Пользователи)
Регистрация:
04.05.23
Сообщений:
3
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 12.06.24 - 16:00
#35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень достойно и глубоко. Без навязчивости и истерии, что бывает у других авторов.
... Философия, помимо всего прочего, как и математика, физика, шахматы, интеллектуальные игры в целом, - это школа мысли.В своем идеале она учит смотреть на вещи , явления, себя самих в связи с другими явлениями и В РАЗВИТИИ.
... Если философию гнать в дверь, то она будет возвращаться в окно. Ведь один из главнейших ее вопросов: «Как жить?»
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 76, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 76
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS