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≡ На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49375
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 11.06.24 - 13:49
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Радикально настроенного мужчину задержали полицейские в областном центре. За пропаганду терроризма с использованием СМИ ему грозит до 12 лет лишения свободы, а за разжигание религиозной розни до 7 лет лишения свободы.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
682
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 15:39
#30
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Цитата:
saba:
И кстати ФРС частная компания не имеющая отношения к правительству США :-P


Это вам так кажется. Что они прям частные и независимые. Они очень даже зависят от правительства США. Частная и независимая, это прям легенда из перестроечного прошлого. Гуглите внимательнее и тщательнее - может и найдете что-то.
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