Отправлено: - 15:39

saba:

И кстати ФРС частная компания не имеющая отношения к правительству США И кстати ФРС частная компания не имеющая отношения к правительству США

Цитата:Это вам так кажется. Что они прям частные и независимые. Они очень даже зависят от правительства США. Частная и независимая, это прям легенда из перестроечного прошлого. Гуглите внимательнее и тщательнее - может и найдете что-то.