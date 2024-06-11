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На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49375
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 11.06.24 - 13:49
Радикально настроенного мужчину задержали полицейские в областном центре. За пропаганду терроризма с использованием СМИ ему грозит до 12 лет лишения свободы, а за разжигание религиозной розни до 7 лет лишения свободы.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16029
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 12:09
Цитата:
Стоило расписывать если ответ очевиден?
Колхозник в простонародье аналог понятия деревенщина
Необразованный,тёмный, зашореный
Цитата:
Если ты разбираешь догматы какой либо религии или подвергаешь сомнению учение разбирая его это нормально
Если ты обзываешь адептов какой либо конфессии плохими словами или оскорбляешь реликвии или само учение то это уже статья.
ACROS:
Вопрос- и где вы видите тут колхозников ?
Вопрос- и где вы видите тут колхозников ?
Стоило расписывать если ответ очевиден?
Колхозник в простонародье аналог понятия деревенщина
Необразованный,тёмный, зашореный
Цитата:
maxsaf:
, где та грань сейчас, та красная линия, переступив которую человек рискует попасть под статью
, где та грань сейчас, та красная линия, переступив которую человек рискует попасть под статью
Если ты разбираешь догматы какой либо религии или подвергаешь сомнению учение разбирая его это нормально
Если ты обзываешь адептов какой либо конфессии плохими словами или оскорбляешь реликвии или само учение то это уже статья.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16029
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 12:12
Вахабы как типичные сектанты например очень часто любят бросаться словами на приверженцев традиционного ислама
Обязывают их исламскими терминами типа лицемеры, многобожники, язычники что по исламу страшный грех
Это оскорбление прямое
И по сути это и есть рознь и пропаганда неполноценности граждан иных учений
Так нельзя
Обязывают их исламскими терминами типа лицемеры, многобожники, язычники что по исламу страшный грех
Это оскорбление прямое
И по сути это и есть рознь и пропаганда неполноценности граждан иных учений
Так нельзя
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 12:44
Цитата:
Вы так не принимайте близко к сердцу. Казахи уже опередили русских, и это хорошо - афганский народ надо поддерживать. Какая бы там не была власть. Китай уже послов принял. Америка как печатала деньги для Афганистана, так и продолжает печатать... Государств готовых, в скором времени, признать талибов больше десятка наберется. И даже если пока не признают, то сотрудничают с ними в разных областях...
maxsaf:
Я вот когда новости читаю, как талибов Москва встречает, и там же приписка "запрещённая блаблабла..." У меня сразу диссонанс
Я вот когда новости читаю, как талибов Москва встречает, и там же приписка "запрещённая блаблабла..." У меня сразу диссонанс
Вы так не принимайте близко к сердцу. Казахи уже опередили русских, и это хорошо - афганский народ надо поддерживать. Какая бы там не была власть. Китай уже послов принял. Америка как печатала деньги для Афганистана, так и продолжает печатать... Государств готовых, в скором времени, признать талибов больше десятка наберется. И даже если пока не признают, то сотрудничают с ними в разных областях...
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 12:57
Цитата:
Вот уж действительно удивил, так удивил. Человек с маниакальным постоянством, выкладывающий сюда всякую грязь, советует другим "не мараться"...Печаль. Поймите уважаемый, ваши поиски дерьма, отдают каким-то не здоровым отклонением. Не знаю с чем это связано, и что послужило толчком - не психолог...
Дерьма хватает везде, и в России, и в Украине и у нас найдется. Но вы зациклены только на одной стране...
111:
А зачем ты сидишь на китайской помойке?
А зачем ты сидишь на китайской помойке?
Вот уж действительно удивил, так удивил. Человек с маниакальным постоянством, выкладывающий сюда всякую грязь, советует другим "не мараться"...Печаль. Поймите уважаемый, ваши поиски дерьма, отдают каким-то не здоровым отклонением. Не знаю с чем это связано, и что послужило толчком - не психолог...
Дерьма хватает везде, и в России, и в Украине и у нас найдется. Но вы зациклены только на одной стране...
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 12:59
Цитата:
Ох сколько у нас специалистов в сфере банковской системы США,я бы тоже что нибудь напечатал, лишь бы они принимались так, как доллары во всех обменных пунктах
mks2703:
Америка как печатала деньги для Афганистана, так и продолжает печатать... Государств готовых, в скором времени, признать
Америка как печатала деньги для Афганистана, так и продолжает печатать... Государств готовых, в скором времени, признать
Ох сколько у нас специалистов в сфере банковской системы США,я бы тоже что нибудь напечатал, лишь бы они принимались так, как доллары во всех обменных пунктах
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 13:08
Цитата:
Ну если США не хотят признавать талибов, считая их террористами, могли бы и деньги не печатать. Логично. Вы ничего не напечатаете, у вас станка нет и компетенций....
saba:
Ну если США не хотят признавать талибов, считая их террористами, могли бы и деньги не печатать. Логично. Вы ничего не напечатаете, у вас станка нет и компетенций....
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 14:11
Цитата:
Станок нашел бы, дураков мало
mks2703:
Вы ничего не напечатаете, у вас станка нет и компетенций....
Вы ничего не напечатаете, у вас станка нет и компетенций....
Станок нашел бы, дураков мало
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14875
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 14:11
Я знаю как опознать на улице Костаная замаскировоного вахабита. Он как правило одевает лакированые туфля к спортивному трико.
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 14:13
Цитата:
И носки к босоножкам
Vit:
лакированые туфля к спортивному трико.
лакированые туфля к спортивному трико.
И носки к босоножкам
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 14:15
Цитата:
Логика у Вас странная, США печатают доллары для талибов? Поясните, чем так Афганистан дорог для ФРС
mks2703:
Ну если США не хотят признавать талибов, считая их террористами, могли бы и деньги не печатать
Ну если США не хотят признавать талибов, считая их террористами, могли бы и деньги не печатать
Логика у Вас странная, США печатают доллары для талибов? Поясните, чем так Афганистан дорог для ФРС
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 14:18
И кстати ФРС частная компания не имеющая отношения к правительству США
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 14:18
Единственный случай на планете наверное
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16029
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 15:08
Цитата:
фрс создана банковскими кланами барухов и вайнеров (вроде правильно фамилии назвал) под прямым патронажем морганов и Рокфеллеров (большие промышленные гиганты) для обслуживания своих частных олигархических нужд
банкиры навязали правительству сша что это выгодно если федеральный резерв будет хранится в частных банках.
с этот момента началась американская империя олигархических семей уолл-стрит
когда банки выделющие бюджетные деньги совместно с военно промышленным комплексом( а в сша чуть ли не 80% производств сотрудничают с армией) олигархат и спецслужбы начали заправлять политикой страны
захотел диктатор гватемалы лишить американскую банановую фирму плантаций у себя в стране
значит диктатор плохо подумал
потому-что фирма эта принадлежит даллесу госсекретарю сша старшему брату аллена даллеса и по совместительству директору цру))
два брата идут к президенту сша тот за определённые барышы дает добро
фрс выделяет сумму
и вот цру свергает диктатора Гватемалы и ставит своего человека)))
фрс на этом наживается через свои контракты и проценты
плюс армия
все в плюсе
кроме народа гватемалы)
Цитата:
штанишки по щиколотку
длинная борода неухоженная
а женщины в никабах
вчера встретил одну в марте
в шоке был
никогда у нас замоташек этих небыло
а тут вылезли
куда смотрит комитет??
saba:
И кстати ФРС частная компания не имеющая отношения к правительству США
И кстати ФРС частная компания не имеющая отношения к правительству США
фрс создана банковскими кланами барухов и вайнеров (вроде правильно фамилии назвал) под прямым патронажем морганов и Рокфеллеров (большие промышленные гиганты) для обслуживания своих частных олигархических нужд
банкиры навязали правительству сша что это выгодно если федеральный резерв будет хранится в частных банках.
с этот момента началась американская империя олигархических семей уолл-стрит
когда банки выделющие бюджетные деньги совместно с военно промышленным комплексом( а в сша чуть ли не 80% производств сотрудничают с армией) олигархат и спецслужбы начали заправлять политикой страны
захотел диктатор гватемалы лишить американскую банановую фирму плантаций у себя в стране
значит диктатор плохо подумал
потому-что фирма эта принадлежит даллесу госсекретарю сша старшему брату аллена даллеса и по совместительству директору цру))
два брата идут к президенту сша тот за определённые барышы дает добро
фрс выделяет сумму
и вот цру свергает диктатора Гватемалы и ставит своего человека)))
фрс на этом наживается через свои контракты и проценты
плюс армия
все в плюсе
кроме народа гватемалы)
Цитата:
Vit:
Я знаю как опознать на улице Костаная замаскировоного вахабита. Он как правило одевает лакированые туфля к спортивному трико.
Я знаю как опознать на улице Костаная замаскировоного вахабита. Он как правило одевает лакированые туфля к спортивному трико.
штанишки по щиколотку
длинная борода неухоженная
а женщины в никабах
вчера встретил одну в марте
в шоке был
никогда у нас замоташек этих небыло
а тут вылезли
куда смотрит комитет??
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 15:29
Цитата:
Сейчас вы просто в шутливой форме, в общественном поле, себе статью вешаете. Шутить надо аккуратно и лучше у себя на кухне...
saba:
Станок нашел бы, дураков мало
Станок нашел бы, дураков мало
Сейчас вы просто в шутливой форме, в общественном поле, себе статью вешаете. Шутить надо аккуратно и лучше у себя на кухне...
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 15:34
Цитата:
Непонятно о чём это вы. США не печатают доллары для Афганистана, они печатают афгани. Вы уже погуглили наверно.
Поясняю. Афганистан не дорог для ФРС. Правительство США оставляет лазейки, в виде печатания денег, для возможных дивидендов в будущем...
saba:
Логика у Вас странная, США печатают доллары для талибов? Поясните, чем так Афганистан дорог для ФРС
Логика у Вас странная, США печатают доллары для талибов? Поясните, чем так Афганистан дорог для ФРС
Непонятно о чём это вы. США не печатают доллары для Афганистана, они печатают афгани. Вы уже погуглили наверно.
Поясняю. Афганистан не дорог для ФРС. Правительство США оставляет лазейки, в виде печатания денег, для возможных дивидендов в будущем...
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