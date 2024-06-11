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≡ На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49371
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 11.06.24 - 13:49
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Радикально настроенного мужчину задержали полицейские в областном центре. За пропаганду терроризма с использованием СМИ ему грозит до 12 лет лишения свободы, а за разжигание религиозной розни до 7 лет лишения свободы.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16028
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 12:09
#15
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Цитата:
ACROS:
Вопрос- и где вы видите тут колхозников ?

Стоило расписывать если ответ очевиден?
Колхозник в простонародье аналог понятия деревенщина
Необразованный,тёмный, зашореный
Цитата:
maxsaf:
, где та грань сейчас, та красная линия, переступив которую человек рискует попасть под статью

Если ты разбираешь догматы какой либо религии или подвергаешь сомнению учение разбирая его это нормально
Если ты обзываешь адептов какой либо конфессии плохими словами или оскорбляешь реликвии или само учение то это уже статья.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16028
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 12:12
#16
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Вахабы как типичные сектанты например очень часто любят бросаться словами на приверженцев традиционного ислама
Обязывают их исламскими терминами типа лицемеры, многобожники, язычники что по исламу страшный грех
Это оскорбление прямое
И по сути это и есть рознь и пропаганда неполноценности граждан иных учений
Так нельзя
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
679
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 12:44
#17
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Цитата:
maxsaf:
Я вот когда новости читаю, как талибов Москва встречает, и там же приписка "запрещённая блаблабла..." У меня сразу диссонанс :lol:


Вы так не принимайте близко к сердцу. Казахи уже опередили русских, и это хорошо - афганский народ надо поддерживать. Какая бы там не была власть. Китай уже послов принял. Америка как печатала деньги для Афганистана, так и продолжает печатать... Государств готовых, в скором времени, признать талибов больше десятка наберется. И даже если пока не признают, то сотрудничают с ними в разных областях...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
679
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 12:57
#18
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Цитата:
111:
А зачем ты сидишь на китайской помойке?


Вот уж действительно удивил, так удивил. Человек с маниакальным постоянством, выкладывающий сюда всякую грязь, советует другим "не мараться"...Печаль. Поймите уважаемый, ваши поиски дерьма, отдают каким-то не здоровым отклонением. Не знаю с чем это связано, и что послужило толчком - не психолог...
Дерьма хватает везде, и в России, и в Украине и у нас найдется. Но вы зациклены только на одной стране...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4946
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 12:59
#19
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Цитата:
mks2703:
Америка как печатала деньги для Афганистана, так и продолжает печатать... Государств готовых, в скором времени, признать

Ох сколько у нас специалистов в сфере банковской системы США,я бы тоже что нибудь напечатал, лишь бы они принимались так, как доллары во всех обменных пунктах
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
679
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 13:08
#20
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Цитата:
saba:


Ну если США не хотят признавать талибов, считая их террористами, могли бы и деньги не печатать. Логично. Вы ничего не напечатаете, у вас станка нет и компетенций....
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