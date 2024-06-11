Отправлено: - 12:09

ACROS:

Вопрос- и где вы видите тут колхозников ?

maxsaf:

, где та грань сейчас, та красная линия, переступив которую человек рискует попасть под статью

Цитата:Стоило расписывать если ответ очевиден?Колхозник в простонародье аналог понятия деревенщинаНеобразованный,тёмный, зашореныйЦитата:Если ты разбираешь догматы какой либо религии или подвергаешь сомнению учение разбирая его это нормальноЕсли ты обзываешь адептов какой либо конфессии плохими словами или оскорбляешь реликвии или само учение то это уже статья.