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≡ Девочку-подростка сбила на тротуаре машина в центре Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49371
Девочку-подростка сбила на тротуаре машина в центре Костаная
Отправлено: 12.06.24 - 10:45
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ДТП произошло на ул. Толстого, около пункта проката велосипедов «Велоточка». В результате ДТП пешеход получила различные травмы. 15-летнюю пострадавшую доставили в детскую областную больницу.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
799
Re: Девочку-подростка сбила на тротуаре машина в центре Костаная
Отправлено: 12.06.24 - 10:45
#1
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На Толстого давно надо порядок навести. Хаотичная парковка вдоль 59-й аптеки, каждый встаёт как считает нужным; дорогу к аптеке переходят, как хотят. Может лежачие полицейские исправят ситуацию? Плюс в конце, на пересечении с Алтынсарина, светофор только усложняет ситуацию. Лучше бы сделали полноценный перекрёсток, с обычным светофорным регулированием.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
679
Re: Девочку-подростка сбила на тротуаре машина в центре Костаная
Отправлено: 12.06.24 - 11:11
#2
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У нас всегда "железо" дороже человека...
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
799
Девочку-подростка сбила на тротуаре машина в центре Костаная
Отправлено: 12.06.24 - 11:29
#3
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Ну пусть эти "умники" делают тротуары ещё уже и обязательно заборвми или профлистом обнесут - пешеходам даже отскочить некуда.

Тротуары стали настолько узкими, что даже вдвоём тесновато идти. Зато дороги расширяют. Хотя и они не особо шире становятся - в районе жанакАла Абая капец какая тесная...
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