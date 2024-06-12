Девочку-подростка сбила на тротуаре машина в центре Костаная

Отправлено: - 11:29

Ну пусть эти "умники" делают тротуары ещё уже и обязательно заборвми или профлистом обнесут - пешеходам даже отскочить некуда.



Тротуары стали настолько узкими, что даже вдвоём тесновато идти. Зато дороги расширяют. Хотя и они не особо шире становятся - в районе жанакАла Абая капец какая тесная...