Отправлено: - 10:34

ПолиграфЪ Боярышников:

Один уже помиловал Кажегельдина, потом долго каялся..

Цитата:И что с Кажегельдиным? Единственный нормальный премьер, уехал за границу,особо против не говорит. Я бы топил за него, если бы перспективу выстраивал, а так что Аблязов, что Кажегельдин, смотрят в прошлое, принцип Шарикова, взять всё и поделить