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maxsaf:

где та грань сейчас, та красная линия, переступив которую человек рискует попасть под статью,

Цитата:Какова политика, такова и грань.Талибы вот скоро будут друзьями Казахстана, однако же они отрезают головы.Этого несчастного на пожизненно.За то, что нам рассказали что то на бумаге.Вот такая вот политика.