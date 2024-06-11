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≡ На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49370
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 11.06.24 - 13:49
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Радикально настроенного мужчину задержали полицейские в областном центре. За пропаганду терроризма с использованием СМИ ему грозит до 12 лет лишения свободы, а за разжигание религиозной розни до 7 лет лишения свободы.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1408
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 11.06.24 - 13:49
#1
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Мда,а ведь каких-то 40 лет назад Иран был свободной светской страной,а сейчас что? И мы туда же катимся. Опасная тенденция. Религию превращают в радикализм.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6926
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 11.06.24 - 14:12
#2
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На тиктоке полно таких, сидят всякие диванные экспорты и несут полную ахинею,обвиняя русских и советский людей во всех бедах столетней давности и до наших дней. Самое странное,на мою жалобу чтобы блокировали подобные вещи,админ ничего предосудительного не находит
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16026
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 11.06.24 - 14:40
#3
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Вахабы чето активизировались сильно за этот год
Надо давить в зародыше
Они есть самая настоящая 5 колонна в стране
У которых идейные лидеры и финансовые кошельки в саудовской Аравии сидят и влияют на наших колхозников необразованных
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
179
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 11.06.24 - 14:49
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
. Самое странное,на мою жалобу чтобы блокировали подобные вещи,админ ничего предосудительного не находит
А ничего странного. Просто админ тоже человек и у него есть свои любимчики.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38738
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 11.06.24 - 16:14
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
На тиктоке полно таких, сидят всякие диванные экспорты и несут полную ахинею,обвиняя

А зачем ты сидишь на китайской помойке?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10394
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 11.06.24 - 16:19
#6
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Цитата:
111:
А зачем ты сидишь

---Лучше бы про себя подумал , прежде чем другим советовать и указывать ? Это его личное дело ----где сидеть . :-P
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6236
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 00:06
#7
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Цитата:
abaika95:
колхозников необразованных


С переходом Казахстана в новую политическую формацию- КАПИТАЛИЗМ- колхозы и совхозы прекратили своё существование, трансформировавшись - в коллективные и производственные коооперативы (КП; ПК) и затем в товарищества с ограниченной ответственостью или в акционерные общества (ТОО; АО).

Кстати, Казахстан - впервые перешёл в эту новую формацию, ибо он сразу из ФЕОДАЛИЗМА миную КАПИТАЛИЗМ, перешёл в КОММУНИЗМ, и именно в её первую фазу- СОЦИАЛИЗМ.

Вопрос- и где вы видите тут колхозников ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23425
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 00:22
#8
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Я люблю поговорить на тему религии и атеизма, но мне интересно, где та грань сейчас, та красная линия, переступив которую человек рискует попасть под статью, к примеру, об оскорблении чувств верующих. Как мне кажется, для того, чтобы оказаться за красной чертой, достаточно просто жить. Атеисты, к примеру, уже оскорбляют чувства верующих, просто своим существованием, им даже рта раскрыть не придется, чтобы под статью попасть. Это как минимум странно, как максимум - неприемлемо.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38738
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 02:01
#9
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Цитата:
maxsaf:
где та грань сейчас, та красная линия, переступив которую человек рискует попасть под статью,

Какова политика, такова и грань.
Талибы вот скоро будут друзьями Казахстана, однако же они отрезают головы.
Этого несчастного на пожизненно.
За то, что нам рассказали что то на бумаге.
Вот такая вот политика.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4941
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 02:59
#10
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Очень аккуратно Акрос обошел КХ. Индивидуально , иногда кх бывает хорошим решением для села, пока не очень видно
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