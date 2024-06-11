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На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49370
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 11.06.24 - 13:49
Радикально настроенного мужчину задержали полицейские в областном центре. За пропаганду терроризма с использованием СМИ ему грозит до 12 лет лишения свободы, а за разжигание религиозной розни до 7 лет лишения свободы.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1408
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 11.06.24 - 13:49
Мда,а ведь каких-то 40 лет назад Иран был свободной светской страной,а сейчас что? И мы туда же катимся. Опасная тенденция. Религию превращают в радикализм.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6926
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 11.06.24 - 14:12
На тиктоке полно таких, сидят всякие диванные экспорты и несут полную ахинею,обвиняя русских и советский людей во всех бедах столетней давности и до наших дней. Самое странное,на мою жалобу чтобы блокировали подобные вещи,админ ничего предосудительного не находит
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16026
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 11.06.24 - 14:40
Вахабы чето активизировались сильно за этот год
Надо давить в зародыше
Они есть самая настоящая 5 колонна в стране
У которых идейные лидеры и финансовые кошельки в саудовской Аравии сидят и влияют на наших колхозников необразованных
Надо давить в зародыше
Они есть самая настоящая 5 колонна в стране
У которых идейные лидеры и финансовые кошельки в саудовской Аравии сидят и влияют на наших колхозников необразованных
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 179
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 11.06.24 - 14:49
Цитата:
сайлау курманов:А ничего странного. Просто админ тоже человек и у него есть свои любимчики.
. Самое странное,на мою жалобу чтобы блокировали подобные вещи,админ ничего предосудительного не находит
. Самое странное,на мою жалобу чтобы блокировали подобные вещи,админ ничего предосудительного не находит
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38738
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 11.06.24 - 16:14
Цитата:
А зачем ты сидишь на китайской помойке?
сайлау курманов:
На тиктоке полно таких, сидят всякие диванные экспорты и несут полную ахинею,обвиняя
На тиктоке полно таких, сидят всякие диванные экспорты и несут полную ахинею,обвиняя
А зачем ты сидишь на китайской помойке?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10394
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 11.06.24 - 16:19
Цитата:
---Лучше бы про себя подумал , прежде чем другим советовать и указывать ? Это его личное дело ----где сидеть .
111:
А зачем ты сидишь
А зачем ты сидишь
---Лучше бы про себя подумал , прежде чем другим советовать и указывать ? Это его личное дело ----где сидеть .
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6236
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 00:06
Цитата:
С переходом Казахстана в новую политическую формацию- КАПИТАЛИЗМ- колхозы и совхозы прекратили своё существование, трансформировавшись - в коллективные и производственные коооперативы (КП; ПК) и затем в товарищества с ограниченной ответственостью или в акционерные общества (ТОО; АО).
Кстати, Казахстан - впервые перешёл в эту новую формацию, ибо он сразу из ФЕОДАЛИЗМА миную КАПИТАЛИЗМ, перешёл в КОММУНИЗМ, и именно в её первую фазу- СОЦИАЛИЗМ.
Вопрос- и где вы видите тут колхозников ?
abaika95:
колхозников необразованных
колхозников необразованных
С переходом Казахстана в новую политическую формацию- КАПИТАЛИЗМ- колхозы и совхозы прекратили своё существование, трансформировавшись - в коллективные и производственные коооперативы (КП; ПК) и затем в товарищества с ограниченной ответственостью или в акционерные общества (ТОО; АО).
Кстати, Казахстан - впервые перешёл в эту новую формацию, ибо он сразу из ФЕОДАЛИЗМА миную КАПИТАЛИЗМ, перешёл в КОММУНИЗМ, и именно в её первую фазу- СОЦИАЛИЗМ.
Вопрос- и где вы видите тут колхозников ?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 23425
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 00:22
Я люблю поговорить на тему религии и атеизма, но мне интересно, где та грань сейчас, та красная линия, переступив которую человек рискует попасть под статью, к примеру, об оскорблении чувств верующих. Как мне кажется, для того, чтобы оказаться за красной чертой, достаточно просто жить. Атеисты, к примеру, уже оскорбляют чувства верующих, просто своим существованием, им даже рта раскрыть не придется, чтобы под статью попасть. Это как минимум странно, как максимум - неприемлемо.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38738
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 02:01
Цитата:
Какова политика, такова и грань.
Талибы вот скоро будут друзьями Казахстана, однако же они отрезают головы.
Этого несчастного на пожизненно.
За то, что нам рассказали что то на бумаге.
Вот такая вот политика.
maxsaf:
где та грань сейчас, та красная линия, переступив которую человек рискует попасть под статью,
где та грань сейчас, та красная линия, переступив которую человек рискует попасть под статью,
Какова политика, такова и грань.
Талибы вот скоро будут друзьями Казахстана, однако же они отрезают головы.
Этого несчастного на пожизненно.
За то, что нам рассказали что то на бумаге.
Вот такая вот политика.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4941
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 12.06.24 - 02:59
Очень аккуратно Акрос обошел КХ. Индивидуально , иногда кх бывает хорошим решением для села, пока не очень видно
-
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