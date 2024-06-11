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Даже санкционированные пляжи не готовы к началу купального сезона. В том числе горпляж в Костанае
Даже санкционированные пляжи не готовы к началу купального сезона. В том числе горпляж в Костанае
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