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≡ Даже санкционированные пляжи не готовы к началу купального сезона. В том числе горпляж в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49370
Даже санкционированные пляжи не готовы к началу купального сезона. В том числе горпляж в Костанае
Отправлено: 11.06.24 - 15:42
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Сегодня, 11 июня, вопросы безопасности на воде были вынесены на областное совещание. Повод легко прочитывался: вчера сразу два человека утонули во время купания в окрестностях Аркалыка и неподалеку от жилого массива Амангельды.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
797
Re: Даже санкционированные пляжи не готовы к началу купального...
Отправлено: 11.06.24 - 15:42
#1
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Как все убого в кОстанае:
Уже почти середина июня - пляжи не готовы, траву уже почти всю выкосили, половина города перерыта и перекрыта, разметки на дорогах нет, от насекомых ничего не обрабатывается, долгожданные летние прогулки в парке скоро завершатся из-за того, что решили брусчатку переложить.
Браво!
Сколько людей должно утонуть прежде чем пляжи станут проверенными и безопасными?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10394
Re: Даже санкционированные пляжи не готовы к началу купального...
Отправлено: 11.06.24 - 16:15
#2
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Цитата - ***И если не ошибаюсь***-----так как все же на самом деле ? Может ошибаетесь ? Или не знаете просто ?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1840
Re: Даже санкционированные пляжи не готовы к началу купального...
Отправлено: 11.06.24 - 20:49
#3
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Цитата:
Погибший 10 июня подросток, ученик СШ № 30 Костаная, купался

Источник:


не вериться что подросток был один и купался в одиночку...при том что ещё вода ледяная...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1307
Re: Даже санкционированные пляжи не готовы к началу купального...
Отправлено: 11.06.24 - 23:14
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
не вериться что подросток был один и купался в одиночку...при том что ещё вода ледяная...


......перекрестись и поверишь...
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