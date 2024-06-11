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≡ Ещё шесть автобусов с завтрашнего дня изменят движение из-за ремонта дорог
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49370
Ещё шесть автобусов с завтрашнего дня изменят движение из-за ремонта дорог
Отправлено: 11.06.24 - 18:45
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Речь идёт о маршрутах ## 19, 21, 38, 103, 114, 116. Они в течение 11 дней будут ездить по другим схемам движения из-за ремонта на ул. Баймагамбетова.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
797
Re: Ещё шесть автобусов с завтрашнего дня изменят движение из-за...
Отправлено: 11.06.24 - 18:45
#1
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Ну 21 например мог и до Баумана идти в рамках своего маршрута
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