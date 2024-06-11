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«Проезжаю лишние 60-70 км!» - Во время паводка разрушились два моста в Костанайской области. Когда их восстановят?
«Проезжаю лишние 60-70 км!» - Во время паводка разрушились два моста в Костанайской области. Когда их восстановят?
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