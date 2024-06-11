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≡ «Проезжаю лишние 60-70 км!» - Во время паводка разрушились два моста в Костанайской области. Когда их восстановят?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49370
«Проезжаю лишние 60-70 км!» - Во время паводка разрушились два моста в Костанайской области. Когда их восстановят?
Отправлено: 11.06.24 - 17:20
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Оба моста находятся в Мендыкаринском районе. Первый - Она выезде из с. Молодежное, на автогрейдере, соединяющем села Алешинка, Буденовка, Веденка и Загаринка. Второй - на автодороге, соединяющей села Буденовка и Кызылту.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
797
Re: «Проезжаю лишние 60-70 км!» - Во время паводка разрушились...
Отправлено: 11.06.24 - 17:20
#1
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Введенка, а не Веденка
И ещё, все-таки Буденовка или Буденновка?
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
680
Re: «Проезжаю лишние 60-70 км!» - Во время паводка разрушились...
Отправлено: 11.06.24 - 17:45
#2
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Цитата:
vofkakst:
Введенка, а не Веденка И ещё, все-таки Буденовка или Буденновка?

Вы правы, спасибо, исправили
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