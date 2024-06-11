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≡ «Бостон» одержал две победы на старте финальной серии плей-офф НБА против «Далласа»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49370
«Бостон» одержал две победы на старте финальной серии плей-офф НБА против «Далласа»
Отправлено: 11.06.24 - 16:48
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Баскетбольный клуб «Бостон» со своим талантливым молодым ростером каждый год считается одним из главных фаворитов НБА, однако отсутствие опыта и наличие других крупных франшиз не давали «Кельтам» возможности поднять над головой главный трофей лиги.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
797
Re: «Бостон» одержал две победы на старте финальной серии...
Отправлено: 11.06.24 - 16:48
#1
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Цитатавот отсюда

Цитата:
вводится запрет наружной рекламы букмекерских контор и тотализаторов на зданиях, сооружениях и транспортных средствах, а также рекламы в масс-медиа, в периодических печатных изданиях, кино-, видео- и справочном обслуживании;


Разве можно ещё?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10394
Re: «Бостон» одержал две победы на старте финальной серии...
Отправлено: 11.06.24 - 17:11
#2
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Цитата:
vofkakst:

----Деньги не пахнут
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