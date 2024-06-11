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≡ Первенство области по шашкам-64 прошло в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49369
Первенство области по шашкам-64 прошло в Костанае
Отправлено: 11.06.24 - 16:23
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Турнир проходил с 6-го по 9 июня в шахматном клубе КРУ им. А.Байтурсынова. Мужчины и девушки играли в двух номинациях: классика и рапид. Женщины, юниоры и мальчики состязались только в классике.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10394
Re: Первенство области по шашкам-64 прошло в Костанае
Отправлено: 11.06.24 - 16:23
#1
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---А что Марик не участвовал ? Ведь как он сам когда - то говорил , что где - то первое место занял в СССР?? :-x
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