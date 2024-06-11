Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма

Отправлено: - 14:40

Вахабы чето активизировались сильно за этот год

Надо давить в зародыше

Они есть самая настоящая 5 колонна в стране

У которых идейные лидеры и финансовые кошельки в саудовской Аравии сидят и влияют на наших колхозников необразованных