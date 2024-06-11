Re: Даже санкционированные пляжи не готовы к началу купального...

Отправлено: - 15:42

Как все убого в кОстанае:

Уже почти середина июня - пляжи не готовы, траву уже почти всю выкосили, половина города перерыта и перекрыта, разметки на дорогах нет, от насекомых ничего не обрабатывается, долгожданные летние прогулки в парке скоро завершатся из-за того, что решили брусчатку переложить.

Браво!

Сколько людей должно утонуть прежде чем пляжи станут проверенными и безопасными?