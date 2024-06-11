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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 478 из 478«1...476477478
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38731
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.06.24 - 00:12
#7156
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Вот те же лайки, по теме Пу, в инстаграмме.
27 минут назад написал пост.
И получил 17 лайков, больше всех.
Еще кто то думает, что система лайкизации тут, принесет патриотам хоть какую то пользу?



[Исправлено: 111, 11.06.2024 - 01:17]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38731
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.06.24 - 00:23
#7157
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Немного нагнетаем ситуацию и изучаем.
Кстати пабли костанайский, взятый по видимому с Нур.кз.

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23424
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.06.24 - 02:01
#7158
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Цитата:
111:
Немного нагнетаем ситуацию

Донагнетаешься :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4940
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.06.24 - 05:00
#7159
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Цитата:
maxsaf:
Донагнетаешься

Вам повезло,что у нас нет, ни , Мизулинной, и языковые патрули больше у вас в голове,нежели в реальности. Прочитал статью о учителе казахского языка из Алматы, как у меня с языка слизал, нельзя с другого смайлики писать
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4940
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.06.24 - 05:10
#7160
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Цитата:
maxsaf:
Донагнетаешься

Вы вот ей Богу, как мои клиенты, горловина газа в миллиметрах от выхлопной трубы, когда говоришь, поменяйте, натыкаешься на хамство, а так ничего, возишь бомбу под собой, вози дальше, лишь бы других за собой не потащил

[Исправлено: saba, 11.06.2024 - 06:11]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4940
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.06.24 - 05:15
#7161
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Реально, люди думают, что с ними никогда и ничего не случится, Люди ГБО это источник повышенной опасности, нельзя относиться так как вы относитесь к бензину, подумайте. Хотя и к бензину так относится нельзя,а вдруг полыхнет
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38731
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.06.24 - 07:30
#7162
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Цитата:
maxsaf:
Донагнетаешься

Получилось я второй по лайкам, но если брать по несколько комментов, то самый самый первый.
Так что братушки патриоты, думаю что и тут лайков у меня будет множество, ну если даже тут находися одни мы, то дизлайки для меня тоже будет очень хороший результат..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38731
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.06.24 - 07:36
#7163
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В инсте свои какие то непонятные правила, сказал Хохол пару недель назад, тут же пришло предупреждение, там это серьезное нарушение.
А вот материть можно, странно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38731
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.06.24 - 07:46
#7164
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Вот только там интересно, нажимаешь, чтоб абзац сделать, сообщение передается, и только в НГ заметил, нет возможности его удаления, у других вот эта фишка, удалить историю или коммент, есть.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4940
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.06.24 - 10:15
#7165
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Остались эмоции, которые не передал в ветке про судью. Боюсь там удалят.
Антикор это опричники Ивана Грозного, которых можно всегда спустить на неугодных, а в последнее время они обнаглели до такой степени, что стали реальным тормозом в развитии экономики. Если есть думающие чиновники, они никогда не будут проявлять инициативу, потому что сразу возникает Антикор, с тем что ты отступил от правил
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23424
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.06.24 - 11:07
#7166
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Цитата:
saba:
нельзя с другого смайлики писать

Чего?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23424
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.06.24 - 11:08
#7167
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Цитата:
saba:
Вам повезло,что у нас нет, ни , Мизулинной

А если была бы, то мне не повезло бы? С чего вдруг?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16026
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.06.24 - 12:08
#7168
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Цитата:
maxsaf:
Донагнетаешься

ну тут с любителем канады и сша соглашусь
одно дело на форуме нг который толком никто не читает нагнетать)
другое дело в инсте в больших пабликах
там уже наши ФБРщики могут заинтересоваться кто это там нагнетает на теме нац безопасности?
а-ну поди сюды)
так что смотри поосторожнее там)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10388
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.06.24 - 14:59
#7169
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Цитата:
111:
то самый самый первый.

----Вот и весь смысл твоей жизни . Торчать в пабликах и доказывать самому себе , что ты самый первый и самый лучший ?
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