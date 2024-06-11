Вам повезло,что у нас нет, ни , Мизулинной, и языковые патрули больше у вас в голове,нежели в реальности. Прочитал статью о учителе казахского языка из Алматы, как у меня с языка слизал, нельзя с другого смайлики писать
Вы вот ей Богу, как мои клиенты, горловина газа в миллиметрах от выхлопной трубы, когда говоришь, поменяйте, натыкаешься на хамство, а так ничего, возишь бомбу под собой, вози дальше, лишь бы других за собой не потащил
Реально, люди думают, что с ними никогда и ничего не случится, Люди ГБО это источник повышенной опасности, нельзя относиться так как вы относитесь к бензину, подумайте. Хотя и к бензину так относится нельзя,а вдруг полыхнет
Получилось я второй по лайкам, но если брать по несколько комментов, то самый самый первый. Так что братушки патриоты, думаю что и тут лайков у меня будет множество, ну если даже тут находися одни мы, то дизлайки для меня тоже будет очень хороший результат..
Остались эмоции, которые не передал в ветке про судью. Боюсь там удалят. Антикор это опричники Ивана Грозного, которых можно всегда спустить на неугодных, а в последнее время они обнаглели до такой степени, что стали реальным тормозом в развитии экономики. Если есть думающие чиновники, они никогда не будут проявлять инициативу, потому что сразу возникает Антикор, с тем что ты отступил от правил
ну тут с любителем канады и сша соглашусь одно дело на форуме нг который толком никто не читает нагнетать) другое дело в инсте в больших пабликах там уже наши ФБРщики могут заинтересоваться кто это там нагнетает на теме нац безопасности? а-ну поди сюды) так что смотри поосторожнее там)
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